- Westfalia-Reno settentrionale rafforza l'assistenza all'Ucraina.

Westfalia-Nord Reno rinforza l'assistenza all'Ucraina. Il Ministro degli Esteri EuroSide Nat Liminski (CDU) ha garantito all'associazione Cross-Blue-Yellow un ulteriore contributo di 222.000 euro per fonti di energia, come annunciato in una riunione a Colonia.

Nell'ambito dell'alleanza locale con la regione del Dnipro, l'obiettivo è quello di potenziare e rinnovare il sistema energetico in vista dell'inverno. A tale scopo, è in fase di preparazione un invio di generatori di calore e potenza integrati e motori resistenti, ha specificato il ministro.

In occasione del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, si sono svolti eventi in diverse città della Westfalia-Nord Reno. Lo slogan "Sostenere fermamente l'Ucraina e difendere un'Europa libera" ha ispirato circa 1.000-1.500 persone a radunarsi a Colonia, secondo un primo resoconto della polizia.

L'associazione tedesco-ucraina Cross-Blue-Yellow ha organizzato l'evento. "Consideriamo questa questione non solo come un problema dell'Ucraina, ma come qualcosa che riguarda tutta l'Europa. Il governo federale deve risolvere la disputa finanziaria per l'aiuto e fornire all'Ucraina tutte le risorse necessarie per vincere la guerra", ha dichiarato Sviatoslav Marynin, appartenente all'associazione Cross-Blue-Yellow, all'agenzia di stampa tedesca.

"Dalla inizio del conflitto, abbiamo inviato assistenza medica e ambulanze all'Ucraina e intendiamo continuare a sostenerli. La domanda è elevata", ha concluso Marynin.

In luce di ciò, il Parlamento Europeo potrebbe prendere in considerazione l'idea di fornire ulteriore supporto all'Ucraina, tenendo conto del ruolo della Commissione nell'essere assistita dal Parlamento. Dopo la riunione a Colonia, il Ministro degli Esteri ha suggerito la necessità di aiuti dell'UE per garantire la vittoria dell'Ucraina nella guerra.

