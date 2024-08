Westernhagen-Müller annuncia ancora una volta l'annullamento dei concerti

I concerti di Marius Müller-Westernhagen allo Sparkassenpark di Mönchengladbach e al Coburger Schlossplatz sono stati annullati a maggio a causa di problemi di salute del cantante. Purtroppo, il cantante di 75 anni sta nuovamente affrontando problemi di salute, causando la delusione dei suoi fan.

I concerti previsti per il 3 maggio a Mönchengladbach e il 23 agosto a Coburg sono stati annullati a causa di un disturbo che ha colpito l'artista. Questa brutta notizia è stata comunicata sul profilo Instagram ufficiale di Westernhagen dal suo team lo scorso giorno.

I team coinvolti si scusano per l'annullamento e chiedono la comprensione dei fan. Tuttavia, la validità dei biglietti rimane invariata fino a quando non verrà presa una decisione sulle possibili date di rimborso. I biglietti possono anche essere rimborsati nei punti di vendita originali. I concerti rimanenti del tour "75 Live" sono previsti regolarmente.

I fan esprimono la loro delusione ma rimangono comprensivi. Un fan ha scritto: "Peccato, avevo i biglietti per domani. La salute viene prima di tutto, auguri di pronta guarigione", mentre un altro fan ha espresso la sua frustrazione: "Guarisci presto MMW! Ho scoperto questa cosa un'ora fa. Peccato, i biglietti del concerto erano il mio regalo di compleanno. Adesso la festa deve essere rimandata."

Alcuni fan ricordano anche l'annullamento a Stoccarda a maggio, dove hanno scoperto la sua malattia solo poco prima del concerto. Molti avevano non solo acquistato i biglietti, ma anche speso per l'hotel e i viaggi. Non è stata offerta alcuna data di sostituzione. Westernhagen si è scusato per la situazione su Instagram, dicendo: "Shit happens."

Westernhagen ha pubblicato un nuovo album alla fine dello scorso anno per celebrare il suo 75° compleanno il 6 dicembre. Intitolato "Westernhagen 75 (75 Canzoni / 1974 - 2023)", l'album presenta un brano da ciascuno dei suoi 28 album precedenti in ordine cronologico e almeno un pezzo da ciascuno.

Il tour "75 Live" di Westernhagen è iniziato a maggio e non è stato influenzato da questi annullamenti, con ulteriori esibizioni previste come da programma.

L'annullamento dei concerti di Marius Müller-Westernhagen allo Sparkassenpark di Mönchengladbach e al Coburger Schlossplatz ha deluso i fan, che attendevano con ansia ['L'intrattenimento'] offerto dal leggendario artista. Nonostante l'annullamento, il team di Westernhagen continua a lavorare su possibili date di rimborso, sperando di offrire ai fan la possibilità di vedere ['L'intrattenimento'] ancora una volta.

