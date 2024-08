- Western "I morti non fanno male": donne contro i masochisti armati

Viggo Mortensen è un attore, musicista, sceneggiatore e, dal 2020, anche regista - preferendo fare tutto contemporaneamente. Dopo il suo debutto alla regia con "Falling", il suo ultimo capolavoro, "The Dead Don't Hurt", è ora al cinema.

In "The Dead Don't Hurt", la star de "Il Signore degli Anelli" Viggo Mortensen interpreta Holger, un immigrato danese che si innamora della misteriosa Vivienne Le Coudy poco prima dello scoppio della Guerra Civile Americana.

Vicky Krieps offre una performance eccezionale

Il film è ambientato nel 1860 e sembra un western, ma alla sua base è la storia di una donna forte che si fa strada in un mondo dominato dagli uomini, magistralmente interpretata da Vicky Krieps ("Corsage").

I temi forti del film includono la solitudine, il controllo, il desiderio d'amore senza sacrificio. Proprio mentre Vivienne inizia una relazione con Holger, anche se con cautela, lui prende una decisione fatale: si unisce alla Guerra Civile. Vivienne rimane indietro, arrabbiata e delusa. Sola, deve difendersi dagli uomini che credono nel diritto del più forte e non esitano a usare la violenza o le menzogne.

Mortensen si prende il suo tempo

Mortensen, che ha anche scritto la sceneggiatura, racconta la storia con empatia, intensità e molti momenti poetici. Si prende il tempo per sviluppare la trama e dare profondità ai personaggi. both Holger e Vivienne nascondono segreti e vecchie ferite che vogliamo scoprire.

Ma anche gli altri personaggi sono intriganti, come il villain Weston Jeffries, convincentemente interpretato da Solly McLeod. È il figlio dell'uomo più ricco della città e si sente il re senza corona. Beve, combatte, spara alla gente - crede di poter fare qualsiasi cosa. Quando Holger scompare, mette gli occhi su Vivienne. La vuole, a qualsiasi costo.

McLeod lo interpreta come un macho con un nucleo vulnerabile. È un ruolo complesso per il 24enne, ma lo interpreta alla perfezione. Una scena in cui Weston viene rimesso al suo posto dal padre lo ha aiutato a connettersi con il personaggio. "Vedi che Weston mostra una certa vulnerabilità o debolezza, e non è più solo il più forte, questo mi ha aiutato molto", dice l'attore giovane.

Ruoli accuratamente costruiti

Anche i ruoli minori, come il pianista del saloon che è troppo bravo per quel posto, sono meticolosamente costruiti da Mortensen. "Si potrebbe fare un intero film su Claudio", dice. "È troppo bravo per suonare quel vecchio piano in questo saloon da così tanto tempo". Era amore? Ha una moglie e una figlia, e la sua famiglia diventa un importante sostegno per Vivienne.

In definitiva, "The Dead Don't Hurt" è un complesso arazzo di storie su sogni, speranze, delusioni, paure, ferite, bramosia di potere e gioia crudele. Niente è garantito, ci dice il film. La pace, l'amore e la felicità devono essere guadagnati, e non tutti hanno un lieto fine, nemmeno Holger.

La colonna sonora è composta da Mortensen stesso.

Il film, principalmente girato a Durango, in Messico, trova parole poetiche e immagini suggestive per la sua storia molto umana. La musica, per lo più composta e suonata da Mortensen al piano, è altrettanto bella, ispirata all'epoca.

Mortensen riferisce che la musica è stata creata molto prima dell'inizio delle riprese. La suonava sul set per gli attori durante specifiche scene per trasmettere l'atmosfera che voleva. "Volevo che la musica sembrasse parte della storia, non distraesse da essa", dice.

Si potrebbero tracciare paralleli con oggi, come il rapporto degli uomini con le loro armi o i personaggi assetati di potere che usano menzogne e intrighi. Tuttavia, Mortensen insiste che non era questa la sua intenzione. "Come regista, non ho bisogno di dire che voglio trasmettere un messaggio. Sto solo cercando di raccontare una storia", spiega.

"Ma se racconti una storia bene, con buoni attori che ti fanno credere che i loro personaggi sono persone reali con problemi reali, disaccordi, conflitti e ostacoli, allora ovviamente li paragonerai al tuo tempo".

