West Point può continuare a considerare la razza come parte delle ammissioni durante la battaglia legale in corso, decide il giudice

Students for Fair Admissions, un gruppo conservatore, ha sostenuto in una causa del 2023 che l'uso della razza da parte di West Point nelle ammissioni è incostituzionale e ha chiesto alla corte di proibire di "considerare o conoscere" la razza di un candidato durante il processo di ammissione.

L'ingiunzione preliminare avrebbe vietato all'accademia militare di New York di prendere in considerazione la razza durante il processo di ammissione mentre la causa è in corso. Gli Students for Fair Admissions hanno presentato mercoledì un ricorso d'urgenza, secondo i documenti del tribunale.

Nel giugno 2023, la Corte Suprema ha stabilito che i college e le università non possono più prendere in considerazione la razza come base specifica per la concessione delle ammissioni - ad eccezione delle accademie militari. Si è trattato di una decisione significativa contro le politiche di affirmative action, che si sono concentrate sul miglioramento delle opportunità per le minoranze storicamente escluse.

Nella sentenza, il presidente della Corte Suprema John Roberts ha affermato che i programmi di ammissione di Harvard e dell'Università della Carolina del Nord violano la clausola di pari protezione perché non offrono obiettivi "misurabili" per giustificare l'uso della razza. In una nota a piè di pagina, Roberts ha lasciato aperta la possibilità che ci siano "interessi potenzialmente distinti che le accademie militari potrebbero presentare" in un caso futuro.

Nella sua decisione di mercoledì riguardo a West Point, il giudice distrettuale Philip M. Halpern ha scritto che mentre è possibile che l'accademia militare debba smettere di considerare la razza come le altre università civili alla conclusione di questo caso, è anche possibile che West Point possa dimostrare di avere "interessi governativi impellenti" per condurre il suo processo di ammissione nel modo in cui lo fa.

"Accogliere una mozione di questa importanza lasciando così tanto in sospeso sarebbe imprudente", ha scritto il giudice.

"Un resoconto completo dei fatti è fondamentale per rispondere alla domanda cruciale se l'uso della razza nel processo di ammissione a West Point favorisca interessi governativi impellenti e se l'uso della razza da parte del governo sia strettamente adattato al raggiungimento di tale interesse", ha aggiunto.

"La Corte non può impedire l'uso della razza da parte di West Point nelle ammissioni senza una piena comprensione, informata da una base fattuale completa, di quali siano esattamente gli interessi impellenti rivendicati, a chi appartengano tali interessi impellenti e come, in questo caso specifico, essi siano o non siano strettamente adattati al raggiungimento di tali interessi".

La CNN ha contattato Students for Fair Admissions e West Point per un commento sulla decisione del giudice.

West Point ha quasi 4.400 laureati, di cui 2.693 bianchi, 483 neri o afroamericani, 545 ispanici/latini, 414 asiatici e 38 indiani d'America o nativi dell'Alaska, secondo i dati dell'ottobre 2022 riportati sul sito web di West Point.

