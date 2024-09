Rappresentanza dei Lavoratori delle Operazioni di Veicoli a Motore - Wesley decide di lasciare la GDL.

Con gli occhi lucidi e standing ovations, il presidente a lungo in carica della GDL Claus Weselsky ha detto addio ai membri e alla sua organizzazione. Dopo 16 anni come presidente nazionale e 234 conflitti del lavoro, pari a 12.012 ore di sciopero, Weselsky lascia un'eredità che spesso ha messo alla prova la pazienza dei viaggiatori. Ora, a 65 anni, va in pensione.

Il futuro di trattative salariali più fluide per i viaggiatori in treno dipende dal nuovo consiglio nazionale della GDL, eletto alla conferenza di Dresda. Guidato da Mario Reiß, che ha ricevuto quasi il 95% dei voti dei delegati, il consiglio include anche i vice Lars Jedinat e Christian Deckert.

"Vogliamo lavorare insieme come una squadra in futuro", ha dichiarato Reiß dopo la conferenza, segnalando la fine del carattere solistico del mandato di Weselsky. although the team structure has existed before, Reiß intends to make it more noticeable. Inoltre, la GDL intende diventare più attiva politicamente e coinvolgere di più nelle questioni della politica ferroviaria. Reiß ha anche promesso un tono più moderato, rispetto alle famose sfuriate di Weselsky.

Tuttavia, il tono conciliante della GDL non si è esteso alla sua assemblea. Weselsky rimane legato all'unione come presidente onorario e ha già dichiarato l'intenzione di commentare le future trattative salariali con Deutsche Bahn. Inoltre, Weselsky ha promesso il suo sostegno al successore Mario Reiß in un ruolo consultivo.

La GDL rimane su una linea di collisione

Nel suo discorso ai delegati, il nuovo presidente ha reso chiaro che la GDL manterrà la sua posizione conflittuale sulle questioni principali. "In un'operazione in cui il datore di lavoro ci attacca aggressivamente e applica arbitrariamente la legge Tarifeinheitsgesetz, una vera partnership sociale non può fiorire", ha detto Reiß, rivolgendosi al membro del consiglio di personale della Bahn, Martin Seiler.

La legge Tarifeinheitsgesetz (TEG) stabilisce che nelle operazioni con due sindacati concorrenti, vengono applicate solo le intese salariali della rappresentanza dei lavoratori più grande. In quasi tutte le operazioni della Bahn, questa è l'Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG).

La legge viene vista da Weselsky come la principale causa della tensione tra la GDL, l'EVG e la Deutsche Bahn. "Questa legge divide i lavoratori e crea problemi nelle operazioni", ha spiegato Volker Geyer, vice presidente nazionale della dbb, alla conferenza della GDL. "Questa legge non è una Tarifeinheitsgesetz, ma una Tarifspaltungsgesetz".

Weselsky ha dedicato gran parte del suo mandato di 16 anni a combattere la TEG, con l'argomento che influenzava sottilmente molte delle sue trattative salariali con la ferrovia. Conosciuto per la sua schiettezza, il nativo di Dresda non ha mai esitato a criticare pubblicamente la direzione della Deutsche Bahn o i politici indesiderati.

Durante il suo mandato all'interno dell'unione, le sue lotte del lavoro e le trattative salariali prolungate con la ferrovia hanno causato frustrazione e risentimento tra molti viaggiatori. Il ministro presidente della Sassonia Michael Kretschmer ha ricordato alla conferenza che spesso rideva quando scherzava sul fatto che Weselsky avesse ereditato il titolo di "Sassone meno popolare in tutta la Germania" da Walter Ulbricht. Ha voluto scusarsi per questo scherzo a spese di Weselsky. "Ma è stato ben accolto".

Sembrano improbabili confronti di popolarità con i leader della Germania orientale del passato per il nuovo consiglio nazionale della GDL.

Il nuovo consiglio nazionale della GDL, guidato da Mario Reiß, potrebbe incontrare difficoltà nel mantenere trattative salariali più fluide con la Deutsche Bahn, data la continuata involvement di Weselsky come presidente onorario e la sua promessa di commentare le future trattative.

Despite the new council's conciliatory tone, the Trade union (GDL) remains committed to its confrontational stance on major issues, as expressed by Reiß in his speeches to delegates.

