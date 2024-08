- Werner Mang: figlia nominata come potenziale erede di notevoli successi

Il 74enne Werner Mang, noto nel campo della chirurgia plastica, considera il suo momento più orgoglioso la successione della figlia Gloria alla guida della Bodenseeklinik da lui fondata. "È una fonte di orgoglio per me vedere il mio lavoro di una vita che continua", ha dichiarato all'agenzia stampa tedesca in vista del suo 75° compleanno. "Non c'è bellezza maggiore del vedere un figlio che porta avanti un'attività, come questa clinica".

Tuttavia, ha ammesso che il passaggio di consegne non è privo di difficoltà. "È una curva di apprendimento. Ci sono disaccordi, c'è tensione". Gloria, ha spiegato, è un'esperta di tecnologia, il che influisce sulla sua prospettiva per la promozione della clinica. "Sono completamente analfabeta digitale", ha ammesso Mang.

Conosciuto come il chirurgo plastico numero uno della Germania, Mang ha guidato la Bodenseeklinik di Lindau sin dalla sua apertura nel 1989. La sua reputazione è cresciuta anche grazie al suo successo nella ricostruzione del naso dell'attore Götz George dopo una frattura nasale.

