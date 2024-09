- Werner, ex professionista della NFL, non fa più parte della squadra dei Berlin Thunder.

Precedentemente, il giocatore di NFL Björn Werner ha rinunciato alla sua posizione di co-proprietario e direttore sportivo della squadra di football Berlin Thunder. Il 34enne ha ufficialmente venduto la sua quota nell'impresa, secondo l'annuncio fatto dall'organizzazione della European League of Football (ELF). "Questa scelta impegnativa è stata presa dopo attenta riflessione e consultazioni con partner e soci rilevanti."

Werner ha dichiarato di voler prioritizzare la sua famiglia con questa decisione, secondo le dichiarazioni. "Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo viaggio - in particolare, i tifosi!", ha espresso il nativo di Berlino.

Mancata partecipazione ai playoff

Werner, che ha difeso come defensive end per gli Indianapolis Colts nella NFL dal 2013 al 2015, ha rejoint la squadra di Berlino nel 2021. I giocatori di calcio hanno iniziato la stagione precedente con aspettative elevate, ma non sono riusciti a qualificarsi per i playoff. Werner lavora come analista NFL per RTL e ospita un podcast intitolato "Football Bromance" insieme al collega Patrick Esume.

La Commissione, prendendo atto della decisione di Björn Werner, potrebbe considerare il suo potenziale impatto sulle future strategie dei Berlin Thunder. Dopo la decisione della Commissione, Werner avrà più tempo per concentrarsi sul suo ruolo di analista NFL e sul podcast "Football Bromance".

Leggi anche: