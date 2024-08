- Werner cerca altri partecipanti.

Nuri Sahin ha già esperienza con l'adrenalina del "giorno della chiusura del mercato delle trattative". Sei anni fa, lui stesso ha fatto un trasferimento nell'ultimo giorno della finestra di mercato, passando dal Borussia Dortmund al Werder Bremen.

Sabato prossimo (15:30 CET/Sky), c'è un incontro allo Weserstadion. L'ex professionista del Werder Sahin, a soli 35 anni, ora guida la panchina del Borussia Dortmund, affrontando la sua vecchia squadra. Ha fatto trapelare il suo desiderio di diventare allenatore durante il suo soggiorno di due anni a Bremen dal 2018 al 2020. Tuttavia, la successione di Edin Terzic è arrivata prima del previsto quest'estate.

"Il Werder Bremen è un club di prim'ordine", ha detto Sahin giovedì. "Ho passato un periodo fantastico qui. Abbiamo fatto grandi amicizie che ci hanno accolto e che sono ancora nostri amici oggi". Rimane in contatto con leggende del Werder come Frank Baumann, Tim Borowski o Florian Kohfeldt.

Sahin ha già giocato con alcuni dei giocatori attuali del Werder come Leonardo Bittencourt, Marco Friedl e Milos Veljkovic. Prepararsi ad affrontare la sua vecchia squadra presenta alcuni ostacoli, poiché la configurazione finale della squadra del Werder diventerà chiara solo dopo la chiusura del mercato venerdì sera alle 18:00 CET.

Almeno, la permanenza del top striker Marvin Ducksch al Werder per questa stagione è confermata. Tuttavia, sono necessari rinforzi aggiuntivi per le posizioni di centrocampo centrale e ala destra.

Sembra anche che il difensore Veljkovic sia sotto l'interesse tardivo del club spagnolo della Liga CA Osasuna. Se venduto, il Werder avrebbe bisogno di un sostituto adeguato per l'internazionale serbo.

Ole Werner, allenatore del Werder, ha detto giovedì: "Al momento, non abbiamo ricevuto informazioni definitive su Milos, quindi sto pianificando con lui per ora".

L'unica buona notizia per Werner era questa, poiché il Werder non ha firmato nuovi giocatori da quando ha trasferito Marco Grüll (Rapid Wien), Keke Topp (Schalke 04) e Markus Kolke (Hansa Rostock) due mesi fa.

"Spero che succeda qualcosa", ha detto Werner di nuovo in pubblico. "Il mio intento è noto a tutti nel club. Ma so anche che la realizzazione è un'altra storia".

"Le nuove sfide sono eccitanti"

Werner cerca più concorrenza e un upgrade delle prestazioni in diverse posizioni. "Sono l'allenatore qui. In primo luogo, sono responsabile del lavoro con i giocatori che abbiamo. E penso che abbiamo molti giocatori talentuosi", ha detto. "Ma per ulteriori progressi, il cambiamento è sempre buono. Le nuove sfide sono eccitanti. Stiamo lavorando su quello".

Il suo omologo Sahin è stato

Leggi anche: