Wendy's sta onorando il 25° anniversario di Bob la Spugna offrendo un pasto a tema Crabby Patty.

Wendy's sta lanciando un'offerta unica per celebrare il 25° anniversario della serie animata "SpongeBob SquarePants", con un "Krabby Patty Collab" cheeseburger e un "Beneath the Tropical Sea" Frosty al suo gusto, disponibili nei punti vendita degli Stati Uniti e del Canada per un periodo limitato a partire dall'8 ottobre.

Il Krabby Patty è sostanzialmente lo stesso di un normale cheeseburger, arricchito con una fetta di formaggio in più e una salsa segreta Krabby Collab, come rivelato da Wendy's il mercoledì. Il Frosty speciale è alla vaniglia con uno swirl di purea di ananas e mango infusi sulla parte superiore.

Capitalizzare la nostalgia dei consumatori unendosi a una serie animata amata dai millennial potrebbe potenzialmente aumentare le vendite. Anche Burger King ha annunciato questa settimana la sua partnership con la franchise del film animato "The Addams Family" di MGM per un "Wednesday's Whopper" con un panino di colore viola.

In una dichiarazione stampa, Wendy's ha affermato che è "naturale che due dei quadrati più famosi della cultura popolare si uniscano", un riferimento ai burger a forma di quadrato dell'azienda.

Utilizzando due alimenti che sono principalmente presenti nel loro menu, diventa semplice per i dipendenti preparare le specialità. McDonald's spesso lancia pasti delle celebrità, che includono elementi del menu esistenti con nomi nuovi, ottenendo successo finanziario con essi.

Tutti i ristoranti veloci stanno lottando con i ricavi degli americani che mangiano fuori meno frequentemente e spendono meno quando lo fanno, il che ha portato a una riduzione delle vendite di cibo veloce e a una diminuzione della frequentazione dei ristoranti.

Di conseguenza, le organizzazioni hanno introdotto menu convenienti e promozioni allettanti per stimolare le vendite. Se questa strategia stia funzionando o meno sarà presto chiaro quando verranno pubblicati i guadagni nelle prossime settimane.

La collaborazione tra Wendy's e "SpongeBob SquarePants" dimostra come le aziende possono utilizzare la cultura popolare per aumentare le vendite. Utilizzare il Krabby Patty e il Frosty per l'offerta limitata è una mossa strategica, come ha dimostrato McDonald's con i suoi pasti delle celebrità.

