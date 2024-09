Wendy's ha preso di mira direttamente i macchinari McFlurry malfunzionanti di McDonald's introducendo promozioni di 1$ Frosty.

Wendy's offre Frosty in formato piccolo a $1 fino al 1º ottobre e si è associata a McBusted, un servizio che segnala i punti vendita McDonald's con guasti alle macchine del gelato.

La riduzione del prezzo potrebbe anche attirare gli acquirenti attenti al prezzo che non escono spesso a cena e spendono meno quando lo fanno, contribuendo così alla diminuzione delle vendite di cibo veloce e a un calo della presenza nei ristoranti.

Il Frosty di Wendy's è stato la scelta preferita dei fan quando la loro fame richiedeva un'indulgenza zuccherina, mentre le macchine di McDonald's erano fuori servizio – generalmente per due o tre ore di fila, come annunciato dalla catena, senza menzionare esplicitamente McDonald's.

Secondo i dati di McBusted, quasi il 15% delle macchine per il gelato di McDonald's era fuori servizio giovedì. Le macchine sono più spesso inoperanti tra le 11 e le 15, con Chicago, Houston, Las Vegas, New York e Los Angeles tra le città più colpite.

Wendy's ha segnato le sue sedi sui mappe di McBusted per guidare i fan verso un'alternativa "affidabile e deliziosa". C'è anche un banner sul sito che promuove l'offerta del Frosty a $1.

McBusted è stato creato qualche anno fa da Rashiq Zahid, che condivideva la stessa frustrazione per le macchine del gelato fuori servizio di McDonald's. Ha spiegato a CNN che il servizio funziona utilizzando i dati delle app iOS e Android di McDonald's.

Se la macchina del gelato è fuori servizio, l'app di McDonald's elimina l'ordine del gelato dal carrello, ha affermato Zahid. Quando ciò accade, compare un puntino rosso sulla mappa di mcbroken.com per indicare la non disponibilità.

McDonald's ha risposto a CNN, esprimendo la sua eccitazione per l'entusiasmo dei clienti che si traduce in soluzioni ispirate dai clienti per migliorare l'esperienza del cliente.

Wendy's e McDonald's sono in competizione da anni per i dessert freddi. Wendy's ha introdotto gusti limitati nel tempo, come la torta di zucca e la menta piperita, per aumentare la popolarità del Frosty. McDonald's promuove spesso nuovi gusti per il suo McFlurry, ma ha recentemente introdotto una versione in miniatura in risposta alla richiesta dei clienti di un prezzo conveniente.

Per attirare i clienti in questo periodo, la strategia di Wendy's include l'offerta di Frosty in formato piccolo a $1 fino al 1º ottobre. A causa dei frequenti problemi alle macchine del gelato di McDonald's, molti clienti si rivolgono alla vicina Wendy's per un'alternativa affidabile e deliziosa, specialmente durante l'ora di pranzo.

Leggi anche: