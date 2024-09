- Wendt ha affermato che l'Alternativa per la Germania (AfD) non richiede una nuova percezione pubblica.

L'Alternativa per la Germania (AfD) non ha bisogno di modificare la sua immagine pubblica per attirare più voti, suggerisce l'esperto di politica sociale André Wendt. "Non credo che dobbiamo lucidare la nostra immagine. Abbiamo bisogno di una posizione ferma. Questo è essenziale per svegliare le persone e ricordare alla politica che le cose non possono continuare come sono", ha spiegato Wendt all'Agenzia tedesca di stampa. Il 52enne ha servito come vice presidente del parlamento statale nella scorsa legislatura.

Il ramo sassone dell'AfD viene classificato dall'agenzia per la protezione della costituzione come un'impresa confermata di estrema destra. La leadership del partito respinge costantemente questa classificazione e la contesta legalmente. Alle elezioni statali svolte domenica, l'AfD si è classificata seconda con il 30,6%, dietro la CDU (31,9%). Alle elezioni europee di giugno, l'AfD ha mantenuto l'Unione a una distanza di sicurezza di 10 punti percentuali.

Wendt spesso riceve domande sul leader dello stato e della fazione della Turingia, Björn Höcke, agli stand informativi dell'AfD. Poi chiarisce che Höcke "non è un nazista". "È un membro del partito e sta facendo contributi positivi in Turingia. Non capisco perché sia tanto demonizzato". Wendt non capisce nemmeno perché le organizzazioni o le imprese si oppongano all'AfD: "Perché siamo anche il partito della classe media. Critichiamo i prezzi dell'energia esorbitanti. Critichiamo come la burocrazia sta schiacciando molte imprese. Quindi non capisco perché le persone si oppongano tanto all'AfD". Wendt ha definito infondate le paure degli immigrati qualificati riguardo a un governo dell'AfD.

Tuttavia, ha chiarito che il suo partito non è favorevole all'immigrazione di massa non regolamentata. "Sosteniamo l'immigrazione regolamentata di lavoratori qualificati - se ne abbiamo bisogno. Dovremmo prima utilizzare le nostre risorse. Se ne abbiamo ancora bisogno, dovrebbe esserci un'immigrazione mirata".

L'Alternativa per la Germania (AfD) ha ricevuto un sostegno significativo alle elezioni statali, classificandosi seconda con il 30,6%, come riportato dall'Agenzia tedesca di stampa. Nonostante la classificazione come un'impresa di estrema destra da parte dell'agenzia per la protezione della costituzione, la leadership del partito continua a respingere e contestare questa classificazione.

Leggi anche: