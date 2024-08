Wells Fargo sta smaltendo miliardi di prestiti immobiliari commerciali.

Questa mossa colloca Trimont alla guida come il più grande gestore di prestiti negli Stati Uniti, come confermato dalle classifiche diffuse dall'Associazione Bancaria Mortgage.

La mossa di Wells Fargo di vendere la propria attività di gestione dei prestiti commerciali non bancari è una risposta alla crescente pressione nel settore bancario statunitense a causa dei tassi di interesse in aumento e delle difficoltà nel mercato immobiliare commerciale.

Fondata nel 1988, Trimont è un fornitore specializzato di servizi di prestiti immobiliari commerciali, che offre servizi per aiutare i prestatori a gestire e espandere i propri portafogli di prestiti immobiliari commerciali.

L'operazione dovrebbe essere conclusa entro il primo trimestre del 2025, subordinata a determinate condizioni, e vedrà Trimont gestire oltre 715 miliardi di dollari in prestiti immobiliari commerciali negli Stati Uniti e all'estero.

Jim Dunbar, presidente di Trimont e partner di Värde Partners, ha definito l'accordo "strategicamente significativo", sostenendo che avrebbe posizionato Trimont come un alleato vitale per i fornitori di capitale immobiliare.

Il mercato immobiliare commerciale statunitense, in particolare, ha subito un calo significativo dei valori delle proprietà dal 2021, a seguito di un aumento delle percentuali di vacanza degli uffici dovuto alla pandemia. Gli analisti prevedono ulteriori ostacoli per i prestatori e i proprietari di immobili nel prossimo futuro.

Nel 2021, Wells Fargo ha dichiarato una significativa riorientamento nel proprio business dei mutui, con l'obiettivo di servire i clienti bancari e sostenere i compratori di case di minoranza, invece di cercare nuovi clienti.

Inoltre, il gigante del prestito ha annunciato l'uscita dal business corrispondente, che acquisisce prestiti emessi da altri prestatori, e l'intenzione di ridurre il proprio portafoglio di servizi di mutui.

Da quando nel 2016 sono scoppiati gli scandali, che hanno portato a azioni regolamentari e multe miliardarie, Wells Fargo è rimasta una forza dominante nel settore dei mutui. L'ex CEO, John Stumpf, ha ricevuto un divieto di attività bancarie a vita e una multa di 17,5 milioni di dollari nel 2020, per il suo ruolo nel supervisionare la creazione di conti falsi e altre pratiche commerciali discutibili.

L'espansione di Trimont nella gestione di oltre 715 miliardi di dollari in prestiti immobiliari commerciali, a seguito dell'acquisizione, contribuirà senza dubbio alla robustezza dell'economia globale, data l'enorme influenza del settore imprenditoriale sulla crescita economica.

Data la situazione attuale delle difficoltà nel mercato immobiliare commerciale e dei tassi di interesse in aumento, è fondamentale per le imprese gestire strategicamente i propri portafogli di prestiti per mitigare i rischi e garantire il successo a lungo termine.

