Weißenberg si ferisce gravemente poco prima dell'inizio delle Olimpiadi.

Delusione Olimpica Amara per Sophie Weißenberg: L'heptatleta si infortuna poco prima dell'inizio della competizione e non può partecipare per le medaglie. Durante la preparazione per la prima disciplina, i 100m ostacoli, la 26enne di Leverkusen si è gravemente infortunata al tendine di Achille. Durante il riscaldamento, è inciampata su un ostacolo, è incespicata e è caduta sulla pista, contorcendosi dal dolore e piangendo in modo incontrollabile. La sua compagna di squadra Carolin Schäfer, che avrebbe dovuto partecipare alla gara successiva, è stata una delle prime a raggiungerla.

Il sogno olimpico di Sophie Weißenberg si è trasformato in un incubo prima ancora che l'heptathlon iniziasse. Tutti i suoi sforzi di allenamento sono stati vani, senza neanche un minuto di gara. Si è strappata il tendine di Achille del piede destro e non ha potuto competere per le medaglie. "Non c'è niente di peggio per un'atleta femminile," ha detto l'esperto di ARD Frank Busemann. Il personale medico si è precipitato al suo fianco e l'ha portata fuori dallo stadio in sedia a rotelle, il viso tra le mani, ancora in lacrime.

"Siamo molto, molto tristi. È estremamente tragico per noi perché lei sarebbe stata tra le migliori," ha detto il direttore dello sport DLV Jörg Bügner. L'atleta tornerà in Germania giovedì per vedere un medico, accompagnata dall'allenatore nazionale Jörg Roos, in modo da non dover affrontare questo "momento amaro" da sola, ha detto Bügner.

La carriera di Weißenberg è stata segnata da momenti amari. Nonostante non avesse raggiunto lo standard di qualificazione, la Federazione Tedesca di Atletica Leggera l'ha portata ai Campionati del Mondo 2019, ma ha dovuto concludere la stagione anticipatamente a causa di un'infiammazione persistente al tallone. Tre anni dopo, ai Campionati del Mondo di Eugene, ha dovuto ritirarsi dopo tre tentativi invalidi nel salto in lungo. Un anno dopo, ha stabilito il suo personale di 6438 punti per finire settima ai Campionati Europei di Budapest, 63 punti dietro al bronzo.

Ai Campionati Europei di Roma di giugno, Weißenberg ha dovuto ritirarsi come precauzione per proteggere il suo sogno olimpico. Non è nemmeno riuscita a finire la gara a Götzis lo scorso maggio dopo essere inciampata sugli ostacoli. La Germania è ora rappresentata da un solo atleta nell'heptathlon: Carolin Schäfer, la vice-campionessa del mondo uscente, che si ritirerà dalle competizioni dopo le Olimpiadi.

despite her setbacks and close calls, Sophie Weißenberg was determined to compete in the Olympic Games 2024 in Paris. However, her dreams were once again shattered when she injured her Achilles tendon before the competition, preventing her from participating.

Although Weißenberg won't be able to participate in the Olympic Games 2024 in Paris due to her injury, her resilience and determination in the face of adversity continue to inspire her team and fans alike.

