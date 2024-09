Weidel sostiene un governo guidato dall'AfD in Sassonia e Turingia.

L'Alternativa per la Germania (AfD) ha conquistato il primo posto nelle elezioni dello stato della Turingia, superando l'Unione Cristiano-Democratica (CDU). In Sassonia, sono arrivati secondi, poco dietro i Cristiano-Democratici. Prima delle elezioni, una coalizione con l'AfD, etichettata come estrema destra in entrambi gli stati, è stata fermamente respinta da tutti i partiti.

Weidel ha lanciato un avvertimento, dichiarando: "È fondamentale non ignorare questa volontà dei votanti". Ha sostenuto che ignorare questa partecipazione democratica sarebbe ingiusto nei confronti di altri segmenti della popolazione. Weidel ha fatto riferimento alla risoluzione di incompatibilità della CDU con l'AfD, definendola "antidemocratica". Ha affermato che il divieto della CDU nei confronti dell'AfD non sarebbe durato. Questo, ha sostenuto, stava portando la CDU in un vicolo cieco.

Il co-leader Tino Chrupalla, in risposta ai risultati delle elezioni, ha definito l'esclusione dell'AfD "indiscutibilmente antidemocratica". Rivolgendosi ai potenziali partner di coalizione, ha dichiarato: "Tendiamo la mano a chiunque sia sinceramente impegnato per il bene del nostro paese".

Riguardo alle prestazioni dell'AfD in Sassonia, Chrupalla ha espresso delusione. "Ho sempre corso per vincere le elezioni", ha detto. "Avrei voluto ottenere altri 2-3% in Sassonia". Chrupalla ha aggiunto: "Il frutto potrebbe non essere ancora maturo".

Guardando alle future elezioni negli stati occidentali della Germania e a livello federale, Chrupalla ha espresso la sua ambizione di vittoria. "L'onda blu deve spostarsi dall'est all'ovest", ha detto.

