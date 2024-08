- Weidel propone di mettere in atto un minimo di sospensione dell'immigrazione per un periodo di cinque anni.

La presidente del AfD Alice Weidel propone un "arresto temporaneo dell'immigrazione e della naturalizzazione per almeno cinque anni". Se il AfD avesse il potere, i confini sarebbero protetti e controllati, ha affermato in un comizio del AfD a Bautzen prima delle elezioni statali della Sassonia. È stufa di "discorsi senza senso" e "chiacchiere infantili" da quando Solingen.

Durante l'attacco sospetto di un islamista alla festa della città di Solingen di una sera di venerdì, tre persone sono state accoltellate a morte e altre otto sono rimaste ferite dal sospetto di 26 anni, Issa Al H., ora in custodia. L'Ufficio del Procuratore Generale federale sta indagando su di lui, tra le altre cose, per omicidio e presunta partecipazione al terrorismo dell'IS (Stato Islamico).

Weidel ha dipinto un quadro fosco della situazione della Germania. C'è stato un indebolimento della sicurezza interna e incidenti di accoltellamento quotidiani. Il AfD vuole fermare la "perdita di controllo" e prevenire il "crollo del governo". È necessario un radicale cambiamento della politica dell'immigrazione e dell'asilo, ha aggiunto. Weidel ha anche criticato la politica del coronavirus, dicendo che coloro che sono al potere hanno mentito. Ha minacciato: "Coloro che sono al potere dovrebbero chiedere perdono in ginocchio". Il AfD presenterà denunce.

Weidel, come il suo co-presidente Tino Chrupalla prima di lei, ha espresso ottimismo per le prossime elezioni statali della Sassonia, Turingia e Brandeburgo. "Abbiamo bisogno di un secondo 1989", ha detto, riferendosi al crollo della DDR tedesca orientale. Se il AfD avesse il potere, "le politiche sbagliate" sarebbero finite. "Vogliamo assumere la responsabilità".

Chrupalla ha sostenuto un cambiamento della politica energetica verso il carbone bruno, l'energia nucleare e il gas russo. Il AfD ha proposto di avviare un comitato d'inchiesta nel Bundestag sugli attacchi alla pipeline del gas ucraina. Contestualmente, ha impegnato l'associazione di stato AfD della Sassonia, che l'Agenzia per la Protezione della Costituzione ha classificato come un'impresa di estrema destra stabilita, per il cambiamento del potere. È necessario ottenere il 35% più X percento dei voti domenica per questo.

Tuttavia, gli altri partiti attualmente rappresentati nel parlamento statale hanno rifiutato di formare una coalizione con il AfD, lasciando poche opzioni di potere reali per loro.

Secondo il presidente del AfD della Sassonia Jörg Urban, l'obiettivo è dare alla CDU nello Stato libero un cartellino rosso. La CDU non è la soluzione ai problemi, ma la loro causa, ha affermato. I cittadini si sono finalmente svegliati e non verranno più ingannati in un sonno profondo. Si tratta di un cambiamento politico fondamentale nella direzione. "Il AfD non vuole più essere in opposizione. Vogliamo governare", ha proclamato Urban.

In Sassonia, un nuovo parlamento statale sarà eletto domenica. Negli ultimi mesi, il CDU e il AfD sono stati testa a testa nei sondaggi.

Weidel ha sottolineato l'importanza di proteggere e controllare i confini per prevenire ulteriori "incidenti di accoltellamento" e recuperare il controllo, proponendo un arresto temporaneo dell'immigrazione e della naturalizzazione. Se il AfD avesse il potere, vorrebbero rivedere la politica dell'immigrazione e dell'asilo e implementare un edificio sostenibile di confini sicuri.

