- Wehen Wiesbaden vince la prima partita di casa

Il club di calcio di terza divisione SV Wehen Wiesbaden ha festeggiato la sua prima vittoria casalinga della stagione. La squadra della Assia ha vinto 1:0 (1:0) contro il FC Hansa Rostock sabato e ha mantenuto l'invincibilità dopo un pareggio a Verl. Con quattro punti, la squadra retrocessa dalla seconda divisione ha avuto un inizio di stagione di successo. Il gol è stato segnato da Moritz Flotho al 30º minuto.

La partita all'inizio è stata equilibrata allo stadio Brita-Arena, gremito di spettatori. Entrambe le squadre hanno cercato di prendere il controllo del gioco, ma non c'è stato molto pericolo davanti alle porte fino al primo gol. Questo è cambiato dopo che la squadra dell'Assia ha preso il vantaggio. Subito dopo, Nils Fröling (37/39) ha avuto due occasioni per pareggiare per gli Hanseatici, ma ha fallito.

Dopo la ripresa, il gioco si è sviluppato in un incontro avvincente, ma senza grandi occasioni. Rostock ha giocato in modo più offensivo, ma ha mancato di precisione nella finalizzazione. Gli ospiti, con Felix Luckeneder che ha fatto il suo debutto in difesa centrale, hanno gestito con abilità il loro vantaggio stretto nelle temperature estive elevate e hanno festeggiato i tre punti alla fine.

Nella partita emozionante allo stadio Brita-Arena, il FC Hansa Rostock ha avuto difficoltà a trovare il gol, nonostante la giocata più offensiva. Anche se sei un appassionato di calcio, potresti essere rimasto deluso se tifavi Rostock, perché hanno sprecato diverse occasioni per pareggiare.

