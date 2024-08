- Wegner vorrebbe rivolgersi al futuro cancelliere durante la sessione di domande e risposte.

Il sindaco di Berlino Kai Wegner (CDU) sottolinea l'importanza del ruolo dei membri della CDU e della CSU nella scelta del candidato cancelliere dell'Unione. Ha dichiarato al "Rheinische Post" di Düsseldorf che la decisione dovrebbe essere presa attraverso un processo equo che coinvolga i presidenti dei ministeri e i membri dei comitati di entrambe le parti. Wegner ha sottolineato la necessità di unità per posizionarsi efficacemente per la candidatura a cancelliere.

Wegner esprime la sua fiducia nella forza di Merz come leader:

Merz, che serve come presidente della CDU e leader dell'opposizione nel Bundestag, ha menzionato i piani per chiarire il candidato cancelliere dell'Unione entro settembre o ottobre, come concordato con il leader della CSU Markus Söder. Secondo Merz, questa decisione sarà presa prima delle elezioni federali previste nel 2025. Söder vede Merz come il favorito chiaro per il ruolo.

Quando gli è stato chiesto se Merz sarebbe stato anche un forte candidato cancelliere, Wegner ha concordato con il "Rheinische Post": "Merz è un forte presidente". Ha anche saputo unificare la frazione del Bundestag.

Tuttavia, Wegner ha anche sottolineato che l'Unione sta lottando per guadagnare più consensi, con circa il 30% di popolarità nel Bund. Ha chiamato per risposte rapide su cosa farà l'Unione se ritroverà la Cancelleria, per garantire un messaggio più chiaro. Wegner aveva già sostenuto in marzo che i presidenti dei ministeri e i presidenti di stato della CDU dovrebbero avere qualche influenza nella scelta del candidato cancelliere dell'Unione.

Il governo federale potrebbe trarre beneficio significativo dalle abilità di leadership di Merz, come riconosciuto da Wegner. Inoltre, la decisione del governo federale sul candidato cancelliere dovrebbe idealmente includere l'input di entrambi i membri della CDU e della CSU, come suggerito da Wegner.

Leggi anche: