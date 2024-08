- Wegner sta lavorando per far avanzare la riforma amministrativa e gli aggiustamenti finanziari.

IL SINDACO DI BERLINO, KAI W EGER, ABBRACCIA LA RIFORMA AMMINISTRATIVA E I TAGLI AL BILANCIO COME PRIORITÀ PRINCIPALI DOPO LA Sospensione DEL PARLAMENTO. Il sindaco di Berlino, Kai W Egner, ha stabilito la riforma amministrativa e i tagli al bilancio come le sue principali priorità dopo la sospensione del parlamento. Secondo W Egner, questi due problemi saranno il suo principale obiettivo. Inoltre, ha sottolineato l'importanza della digitalizzazione dei servizi cittadini, come gli uffici dei cittadini, come un'importante seconda priorità.

RIFORMA AMMINISTRATIVA: W Egner ha dichiarato: "Dobbiamo fare un significativo passo avanti in questo campo". Il suo obiettivo è quello di stabilire una riforma amministrativa duratura che benefici le generazioni future. Vuole chiarire le responsabilità dello stato e dei distretti, garantendo la responsabilità e il controllo a livello cittadino. Tuttavia, ciò richiederà una maggioranza dei due terzi in parlamento, che la coalizione di W Egner non possiede attualmente. Ha espresso gratitudine ai Verdi e alla Sinistra per la loro "costruttiva cooperazione" su questo progetto.

BILANCIO: W Egner ha considerato i tagli al bilancio come una necessità, citando la necessità di risparmiare almeno tre miliardi di euro entro il 2025. Ha criticato le amministrazioni precedenti per aver speso troppo, con il bilancio annuale che passa da 25 a circa 40 miliardi di euro tra il 2016 e il 2024. Anche se alcune spese durante la pandemia di Coronavirus erano giustificate, W Egner ora mira a tornare ai livelli pre-pandemici.

POSSIBILITÀ DI RISPARMIO: Quando gli è stato chiesto quali potrebbero essere le aree di risparmio, W Egner ha suggerito un approccio senza limiti. Ha fatto notare che ci sono circa 3000 servizi di consulenza finanziati nel settore sociale. Ha proposto un'esame approfondito di questi servizi per determinare quali sono essenziali, efficaci e necessari e quali potrebbero essere dispensabili senza arrecare danni significativi ai residenti di Berlino.

CONTRATTI DI TRASPORTO: W Egner vede opportunità di risparmio nei contratti di trasporto, suggerendo che i sussidi per i trasporti pubblici offrono opportunità di riduzione dei costi senza compromettere la qualità.

ESONERI: W Egner priorità gli investimenti in settori come la sicurezza interna, l'istruzione e la ricerca. Inoltre, sottolinea la necessità di ulteriori investimenti nella costruzione di scuole e asili, nonché nella costruzione di alloggi. Tuttavia, ha riconosciuto che saranno necessarie misure di taglio dei costi per raggiungere questo obiettivo.

PRIVATIZZAZIONI: W Egner ha respinto l'idea di privatizzazioni per aumentare le entrate dello stato, dichiarando: "Non ci saranno privatizzazioni di progetti di interesse pubblico durante il mio mandato come sindaco". Ciò include il patrimonio abitativo dello stato, che W Egner ha proposto di espandere per acquisire maggiore influenza sul mercato degli affitti.

DIGITALIZZAZIONE: W Egner ha visto l'imminente registrazione online della residenza, prevista per il lancio a metà ottobre, come un importante passo avanti nella digitalizzazione degli uffici dei cittadini. Si aspetta che rivoluzioni la programmazione degli appuntamenti, poiché la procedura per registrare e modificare gli indirizzi delle case è uno dei servizi più utilizzati a Berlino. Ha anche menzionato il certificato di registrazione digitale, introdotto nel 2023, e i suoi 130.000 invii.

Queste iniziative digitali possono notevolmente ridurre il carico di lavoro negli uffici municipali e semplificare il processo di prenotazione di altri servizi. W Egner si è lamentato del fatto che la situazione negli uffici municipali rimane insoddisfacente, con i tempi di attesa più lunghi che a volte possono essere un problema.

Ha annunciato che il Senato sta lavorando su misure per velocizzare la programmazione degli appuntamenti, assumendo più di 100 nuovi dipendenti e aprendo un nuovo ufficio municipale a Spandau il 4 settembre. W Egner ha anche suggerito un esperimento per offrire servizi a coloro che non hanno appuntamenti negli uffici municipali in determinati giorni, anche se non ha specificato quando ciò accadrà.

ZONE DI VIETO AI COLTELLI: W Egner ha ribadito l'impegno del Senato nel contrastare la criminalità legata ai coltelli istituendo zone di divieto dei coltelli e intensificando i controlli della polizia. Ha suggerito che queste zone potrebbero essere istituite in aree con alti tassi di criminalità, oltre alle stazioni della S e U-Bahn. W Egner ha sottolineato l'importanza di un'efficace applicazione della legge da parte della polizia.

"Dobbiamo chiaramente comunicare che i coltelli, indipendentemente dalle loro dimensioni o affilatura, non sono tollerati a Berlino", ha detto W Egner. "La maggior parte dei residenti di Berlino che portano coltelli lo fa non per sbucciare mele, ma per altri scopi".

Durante una discussione, W Egner è stato chiesto: "- Quali aree ritiene offrano il maggior potenziale per risparmiare denaro nel bilancio di Berlino?". Ha menzionato vari servizi per l'esame.

Sottolineando l'importanza della gestione finanziaria basata sull'efficacia e sulla necessità, W Egner ha detto: "- E se esaminassimo criticamente la necessità di circa 3000 servizi di consulenza nel settore sociale?".

