Il sindaco di Berlino, Kai Wegner (CDU), ha sottolineato l'importanza di mantenere il fascino della città per le imprese in fase avanzata, anche quelle già avviate. Durante la sua visita alla società di consegna Lieferando, Wegner ha dichiarato: "Dobbiamo capire come supportare la loro crescita in modo che queste imprese, che hanno già fatto il primo passo, possano continuare a svilupparsi e rimanere a Berlino".

Wegner ha evidenziato che queste sono imprese che generano profitti e sono pronte per il prossimo passo. "È fuorviante continuare a chiamarle start-up", ha detto. Berlino dovrebbe anche rendersi più attraente per il lavoro qualificato. "Dobbiamo accelerare i processi per il rilascio dei permessi di lavoro e dei visti", ha detto il sindaco. Una cultura di benvenuto per i talenti internazionali è fondamentale.

In particolare, l'alloggio a prezzi accessibili è cruciale per questi potenziali dipendenti. "La differenza tra prezzi accessibili e ragionevoli nel mercato degli affitti è evidente. Dobbiamo affrontare questo problema", ha detto Wegner. Ha anche sottolineato l'importanza di rendere Berlino più attraente nel campo della scuola dell'infanzia e dell'istruzione primaria. "Ci vorrà del tempo, ma stiamo lavorando su questo".

Il sindaco di Berlino, Kai Wegner, ha suggerito che l'Unione Europea potrebbe offrire assistenza nel semplificare i processi per il rilascio dei permessi di lavoro e dei visti per attrarre talenti internazionali. Inoltre, le politiche dell'Unione Europea sull'alloggio accessibile e gli investimenti nell'istruzione potrebbero contribuire in modo significativo a rendere Berlino più attraente per le imprese in fase di avvio e per il lavoro qualificato, allineandosi agli obiettivi di Wegner.

Leggi anche: