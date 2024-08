Protezione Domestica Migliorata o Misure di Sicurezza Internazionale - Wegner sostiene le ripercussioni dopo l'incidente di accoltellato a Solingen

Wegner, il governatore di Berlino, ha richiesto un'azione sulle politiche sull'asilo e sull'immigrazione dopo un incidente di accoltellamento mortale a Solingen, apparentemente compiuto da un islamista, che ha causato tre morti. "L'attacco evidenzia la necessità di indagare sulle radici e sui circoli dei criminali in Germania e di attuare cambiamenti", ha detto Wegner, un politico della CDU. "I messaggi di solidarietà dopo gli attacchi non sono sufficienti; il governo federale deve agire."

Wegner ha sostenuto l'espulsione di individui senza diritto d'asilo dalla Germania. "Dobbiamo proteggere i nostri confini dall'immigrazione illecita, come hanno richiesto i ministri degli interni di 16 stati al governo federale per mesi."

La senatrice dell'Interno Iris Spranger (SPD) di Berlino ha proposto di espandere le zone prive di coltelli e armi e di aumentare la sorveglianza all'interno della città. "Abbiamo bisogno di ulteriori zone prive di coltelli e armi. Trasmettono un messaggio forte ai potenziali aggressori e ampliano le opportunità di intervento della polizia", ha spiegato Spranger.

Il Senato di Berlino intende istituire queste zone attraverso una legge in luoghi noti per i crimini gravi, come Kreuzberg Wrangelkiez. "Queste potrebbero estendersi ad altre aree infestate dalla criminalità. Stiamo attualmente collaborando con la polizia di Berlino in merito", ha aggiunto Spranger. La legge sulla sicurezza e l'ordine pubblico è in revisione da tempo.

Spranger ha espresso inoltre l'interesse per l'aumento della sorveglianza video in luoghi a rischio di criminalità attraverso l'integrazione dell'IA. "Resta da vedere se questo aiuterà nell'identificazione dei criminali." Le espulsioni di criminali verso l'Afghanistan e la Siria non devono più essere sospese dalla Germania. Ha anche sostenuto il rafforzamento del controllo dei confini mirato.

Un sospetto di 26 anni, un siriano, è stato fermato per essere interrogato dopo l'incidente di Solingen, che ha lasciato tre morti e otto feriti, quattro in condizioni critiche.

Wegner ha espresso il suo profondo turbamento per le azioni del presunto perpetratore islamista che avrebbe dovuto essere espulso mesi prima. "L'attacco mi lascia sconvolto." Riguardo a Berlino, Wegner ha dichiarato: "I perpetratori degli attacchi

