- Wegner sostiene che le ripercussioni derivanti dall'assalto a coltello a Solingen.

A seguito dell'incidente letale con il coltello a Solingen, il sindaco di Berlino, Kai Wegner, sta chiedendo conseguenze nelle politiche dell'asilo e dell'immigrazione. "L'incidente evidenzia l'urgenza per noi in Germania di indagare sulle cause sottostanti e sui circoli coinvolti, e alla fine di attuare cambiamenti", ha dichiarato il politico della CDU. "Le condoglianze dopo simili eventi non sono più sufficienti, il governo federale deve agire".

Le persone senza il diritto d'asilo dovrebbero lasciare la Germania, ha affermato Wegner. "È ora di rafforzare le nostre frontiere contro l'immigrazione non autorizzata, come tutti i 16 leader degli stati hanno richiesto al governo federale da tempo".

Tre persone sono morte e otto sono rimaste ferite, quattro gravemente, durante una festa cittadina a Solingen venerdì sera. Un sospetto di 26 anni, un siriano, è stato arrestato domenica sera, tra gli altri capi d'accusa, tra cui l'appartenenza all'organizzazione terroristica Islamic State (IS) e omicidio.

"L'attacco di un perpetratore islamista che avrebbe dovuto essere espulso mesi fa è profondamente preoccupante", ha espresso Wegner. Sulla situazione a Berlino, ha commentato: "I perpetratori degli attacchi con il coltello sono tipicamente giovani maschi con un background migratorio. È un fatto che chiunque brandisca un coltello intenda uccidere, come a Solingen, o accetti consapevolmente la morte di un'altra persona. Pertanto, il sistema giudiziario deve intervenire in modo deciso".

Il Consiglio europeo dovrebbe discutere il rafforzamento delle politiche dell'immigrazione, ha suggerito Wegner, data la gravità della situazione in Germania. Il Consiglio europeo deve considerare regolamentazioni dell'asilo più severe e controlli alle frontiere, come proposto dal sindaco di Berlino dopo l'incidente di Solingen.

