- Wegner esprime che Berlino non è adatto all'odio, alla provocazione e all'isolamento.

Il leader di Berlino, Kai Wegner (CDU), dopo le elezioni statali della domenica, ha sostenuto che Berlino è più di una città; è un hub globale - privo di pregiudizi, discriminazione e segregazione. Wegner, a una festa all'aria aperta del Senato, ha espresso: "Berlino è la città della libertà, Berlino è la città della varietà, Berlino è la città della democrazia, del rispetto". Ha aggiunto: "Non abbiamo bisogno di fratture. Abbiamo bisogno di armonia - e lo dico ancor più dopo domenica scorsa".

Berlino, ha affermato, è l'unica potenza internazionale tra le grandi città tedesche - Monaco, Francoforte, Amburgo non possono competere. "L'internazionalismo è il nostro potere, e dobbiamo promuoverlo ancora di più", ha detto Wegner. Tuttavia, il paesaggio urbano di Berlino non è destinato ad ospitare dispute internazionali.

Friedlaender, superstite dell'Olocausto, era un ospite invitato.

Il capo del Senato nero-rosso di Berlino, Wegner, stava ospitando la sua seconda festa in giardino. Si prevedevano circa 4.000 partecipanti. Oltre ai senatori e agli amministratori precedenti, figure di spicco come il Ministro federale del Lavoro, Hubertus Heil (SPD), il Vicepresidente del Bundestag, Katrin Göring-Eckardt (Verdi), l'intrattenitore Frank Zander e il figlio Marcus, l'attrice Fritzi Haberlandt, il rapper Romano e Florian Unruh, medaglia d'argento nell'arco alle Olimpiadi del 2024, hanno onorato l'evento.

Wegner ha reso omaggio al cittadino onorario di Berlino e superstite dell'Olocausto, Margot Friedlaender (102), dicendo: "Margot Friedlaender ha scritto qualcosa che dovremmo seguire tutti: Siamo semplicemente umani".

Per quanto riguarda la situazione della cannabis alla festa in giardino, questo evento annuale, ora alla sua 22ª edizione, è stato un punto di riferimento sociale a Berlino. Serve come piattaforma per il networking e lo scambio di conoscenze, con molte imprese, associazioni e iniziative che vi partecipano in vari modi. Il menu comprendeva specialità di Berlino come la currywurst e il formaggio di fegato, insieme a piatti gourmet come il Tafelspitz di vitello, il tartare di barbabietola e la trota. Un chiosco di döner ha fatto la sua prima apparizione, ma, secondo il Senato, la festa in giardino è una zona priva di cannabis per la droga da poco legalizzata, soggetta a restrizioni.

La CDU, rappresentata da Kai Wegner, ha espresso lo status internazionale di Berlino durante la festa in giardino del Senato, dicendo: "L'internazionalismo è il nostro potere, e dobbiamo promuoverlo ancora di più". Alla stessa occasione, Wegner ha onorato la superstite dell'Olocausto Friedlaender, dicendo: "Margot Friedlaender ha scritto qualcosa che dovremmo seguire tutti: Siamo semplicemente umani".

Leggi anche: