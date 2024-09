Weekly Style Highlight: Kendall Jenner, scartando l'idea del vestito nudo, sostiene l'uso di indumenti intima come abiti esterni.

Il davanti del vestito di Jenner era aperto sulla sua spalla destra, rivelando un intimo dello stesso tono. Questa breve visione ha fatto venire in mente un'altra affermazione di moda di abbigliamento rivelatore: il jumpsuit viola tempestato di gioielli di Lil' Kim ai VMAs due decenni fa, dove il suo seno sinistro era quasi completamente esposto a causa di un taglio decentrato, con solo un pasty viola coordinato a coprire il capezzolo.

Il momento di Mugler di Jenner segna un ritorno alla tendenza di indossare l'intimo come abbigliamento esterno. Alla sfilata Nensi Dojaka a Londra di recente, blazer sono stati indossati sopra i reggiseni con le spalline, mentre i bustier trasparenti sono stati abbinati a pantaloncini Capri, funzionando come top per uscire. Anche sulla passerella, l'intimo è stato lasciato scoperto da Erdem, allontanandosi dalla preferenza tradizionale del marchio per la copertura, popolare tra la famiglia reale britannica e la stessa Duchessa di Cambridge. Dolce & Gabbana ha rispecchiato questo sentimento, presentando corsetti, cinture per giarrettiere e reggiseni a cono alla moda di Madonna durante la Settimana della Moda di Milano. Florence Pugh ha addirittura indossato uno dei disegni audaci del marchio per la sua copertina di British Vogue della scorsa settimana, mostrando il suo abito nero con spalline a campana che esponeva il reggiseno, simile a una cornice a petto nudo.

Questa tendenza non si è limitata solo alle passerelle, però. Durante la sua prima esibizione del tour "Short n' Sweet" di lunedì, la cantante Sabrina Carpenter ha sfoggiato un body personalizzato di Victoria's Secret e calze, adornato con più di 150.000 cristalli e che ha richiesto più di 140 ore per realizzarlo. In una svolta alla tendenza, la star di YouTube Jojo Siwa ha optato per un copricoda per la sua copertina di LadyGunn magazine di lunedì, decorato con gemme a tono carne.

Il concetto di sfoggiare l'intimo in pubblico non è nuovo. Marie Antoinette ha pionierato questa trasgressione di moda, posando per un ritratto in un vestito di mussola bianca simile a una camicia da notte, ovvero il suo intimo, nel 1783. Lo stile ha guadagnato popolarità negli anni '80, grazie ad Anna Sui e la sua trasformazione del babydoll slip dress dagli anni '50 in abbigliamento da festa degli anni '80, oltre al design iconico del reggiseno a cono di Jean-Paul Gautier.

Jenner ha già dimostrato la sua dominanza nella moda dell'intimo come abbigliamento quotidiano, optando per le calze invece dei pantaloni nel 2022. Con questa tendenza in aumento, chissà cosa mostrerà

