- Weekend soleggiato in Baviera

Al sud della Baviera, il Servizio Meteorologico Tedesco segnala sole frequente. Solo lungo il Main potrebbero esserci isolati rovesci nel tardo pomeriggio. Le temperature sono previste in aumento fino a 24-29 gradi Celsius.

Sabato le temperature raggiungeranno 26-31 gradi. Sarà ancora più caldo domenica, con 27 gradi nel Frankenwald e 34 gradi nell'area di Regensburg. Gli meteorologi non escludono tempeste e isolati rovesci nelle Alpi durante la notte di lunedì.

