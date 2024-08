- Weekend estivo in Nord Norvegia

Dopo la pioggia e i temporali isolati di questa settimana, i residenti della Renania Settentrionale-Vestfalia possono aspettarsi il sole verso la fine della settimana. Domenica le temperature potrebbero raggiungere i 31 gradi Celsius, secondo il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD). Il cielo si schiarirà a partire da mezzogiorno di oggi, con temperature comprese tra 22 e 25 gradi.

È possibile che ci siano piogge isolate venerdì. Un meteorologo del DWD ha riferito che potrebbero verificarsi forti raffiche di vento da sud-ovest, fino a 55 km/h. Le temperature massime variano tra i 23 gradi a nord e i 27 gradi a sud.

Tuttavia, il weekend è previsto per lo più asciutto. Ci sarà il sole con occasionali nuvole cumulo-nembo. Sono previste temperature massime fino a 28 gradi nel Reno-Palatinato sabato. Domenica le temperature saliranno tra i 27 e i 31 gradi.

despite the predicted isolated rain on Friday, the threatening thunderstorms are expected to subside by the weekend. The meteorological forecast suggests that thunderstorms will not return until next week, providing residents in North Rhine-Westphalia with a respite from the stormy weather.

Leggi anche: