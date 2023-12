Wayne Shorter, sassofonista e compositore jazz, è morto all'età di 89 anni

Aveva 89 anni.

Shorter è morto giovedì a Los Angeles, come ha riferito alla CNN il suo pubblicista Cem Kurosman della Blue Note Records in un'e-mail. Non è stata comunicata la causa del decesso.

Shorter è stato nominato per 23 Grammy Awards durante la sua carriera e ha vinto 12 volte. La sua prima nomination ai Grammy risale al 1973. La sua ultima vittoria risale a gennaio, per la migliore performance solista di jazz improvvisato per "Endangered Species".

Shorter ha iniziato a suonare il clarinetto all'età di 16 anni, ma in seguito si è dedicato al sax tenore prima di entrare alla New York University nel 1952.

Dopo essersi laureato nel 1956, ha suonato con il pianista jazz Horace Silver fino a quando è stato arruolato nell'esercito. Ha prestato servizio per due anni, secondo la biografia dell'artista su Bluenote.com.

Per tutta la fine degli anni '50 e negli anni '60, Shorter si unì a vari gruppi jazz e collaborò con artisti come Maynard Ferguson, Joe Zawinul e Art Blakey. Nel 1964 è stato reclutato dal leggendario trombettista jazz Miles Davis per entrare a far parte del Second Great Quintet di Davis, con cui ha suonato fino al 1970.

Con Davis, Shorter è stato uno dei compositori più prolifici del Second Great Quintet e ha contribuito a successi come "Nefertiti".

Negli anni '70 e '80 Shorter ha suonato con diversi gruppi e musicisti jazz. Ha fatto parte per 15 anni dei Weather Report, un gruppo di cui è stato co-fondatore, suonando al fianco di Zawinul e Miroslav Vitous fino al 1985.

Shorter ha poi collaborato con diverse leggende del rock 'n' roll. Nel 1988 è stato in tournée con Carlos Santana e ha contribuito con il sassofono all'album di successo dei Rolling Stones del 1997 "Bridges to Babylon". Nel 1998, Shorter ha partecipato all'album "Gershwin World" del pianista jazz Herbie Hancock.

Tra gli altri musicisti di rilievo con cui Shorter ha collaborato figurano Joni Mitchell e gli Steely Dan.

Nel 1999, Shorter ha ricevuto un dottorato onorario dalla Berklee School of music insieme al leggendario artista rock David Bowie, che era anche un abile sassofonista.

"Wayne e io eravamo così commossi nel sentire le nostre composizioni che ci venivano riproposte attraverso le vostre orecchie e le vostre capacità. È stato dinamitardo", ha detto Bowie durante il suo discorso di laurea.

Shorter ha ricevuto un dottorato onorario dalla NYU nel 2010, durante la cerimonia di consegna dei diplomi allo Yankee Stadium. Nel 2015 è stato premiato dalla Recording Academy, l'organizzazione che si occupa dei Grammy Awards, con un premio alla carriera. Shorter è stato anche premiato alla cerimonia dei Kennedy Center Honors del 2018.

Hancock ha definito Shorter il suo "migliore amico" in una dichiarazione condivisa giovedì con la CNN da Alisse Kingsley, l'addetto stampa di Shorter presso Muse Media, affermando che il musicista scomparso "ci ha lasciato con il coraggio nel cuore, l'amore e la compassione per tutti, e uno spirito di ricerca per l'eterno futuro".

"Porto sempre il suo spirito nel mio cuore", ha detto Hancock.

Secondo la dichiarazione del suo agente, Shorter è sopravvissuto alla moglie Carolina, alle figlie Miyako e Mariana e al nipotino Max, appena nato.

