Watson, il balenario, rimane inflessibile nella sua posizione nei confronti dell'U-Haul.

Sembra che l'industria della baleneria giapponese abbia una particolare preoccupazione per questo individuo: dal luglio scorso, il difensore della fauna selvatica Watson è stato trattenuto in detenzione preventiva in Groenlandia su richiesta di Tokyo. Il loro obiettivo è processarlo. L'attivista, tuttavia, sembra indisturbato dalla sua incarcerazione. Parlando con l'AFP, ha commentato: "Se pensano che questo attenuerà la nostra determinazione - ho appena cambiato navi. La mia nave attuale è questa stessa prigione groenlandese di Nuuk."

Nato leader del gruppo ecologista Sea Shepherd, Watson è famoso per i suoi audaci scontri con i balenieri in mare. Le sue azioni hanno portato al suo arresto a luglio mentre la sua nave riforniva nel porto di Nuuk, su richiesta di un mandato di arresto emesso dal Giappone a causa delle precedenti proteste di Watson contro i loro balenieri.

Squadra Legale: Campagna di Vendetta di Tokyo

Watson e il suo team legale considerano le azioni di Tokyo come un atto di vendetta contro l'attivista. "Stanno cercando di fare un esempio di me per avvertire gli altri di non interferire con le loro operazioni di baleniera", ha notato Watson. Tra i pochi paesi che permettono la baleneria commerciale, solo il Giappone, la Norvegia e l'Islanda mantengono questa pratica. All'inizio di agosto, le balene minke, insieme a quelle di Bryde e sei, sono state aggiunte all'elenco dei bersagli della baleneria di Tokyo, nonostante il loro status di specie in pericolo.

All'interno delle grigie pareti moderne della prigione di Nuuk, Watson si trova a guardare il mare e le balene e i ghiacciai che passano dalla finestra. "È quasi come se fossi ancora sul ponte della mia nave", ha condiviso Watson, esprimendo i suoi sentimenti riguardo alla struttura, descrivendola come "la migliore prigione che abbia mai conosciuto". Anche se la detenzione è fantastica, ha rivelato la sua tristezza per la separazione dai suoi due figli, di tre e sette anni.

L'incarcerazione di Watson si estenderà fino al 5 settembre, quando un tribunale groenlandese degli Stati Uniti prenderà una decisione sulla richiesta di estradizione del Giappone. Nonostante il rischio di una possibile detenzione di diversi anni, Watson rimane determinato a proteggere la vita marina.

