Washington è accusata da Mosca di aver orchestrato il bombardamento del Nord Stream.

Il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha incolpato gli Stati Uniti, sostenendo che hanno ordinato la distruzione dei gasdotti Nord Stream a settembre 2022. "È ovvio che l'ordine per un simile attacco proveniva dalle alte sfere, come si dice, e per l'Occidente non c'è dubbio che siano Washington", ha dichiarato Lavrov al giornale russo "Izvestia" durante un'intervista video pubblicata.

"Non c'è dubbio che gli ucraini non avrebbero potuto farlo da soli", ha aggiunto Lavrov. Di recente è stato rivelato che la Procura federale tedesca ha emesso il primo mandato di arresto per un sommozzatore ucraino in relazione agli incidenti. Lui, insieme a due altri ucraini, è sospettato di essere coinvolto nella sabotaggio dei Nord Stream.

Secondo il "Wall Street Journal" (WSJ), citando fonti militari ucraine, le esplosioni sono state orchestrate su ordine del comandante in capo ucraino Valery Zaluzhny, e sono state approvate ai massimi livelli del governo ucraino, compreso l'approvazione iniziale del Presidente Volodymyr Zelensky. Tuttavia, secondo il WSJ, Zelensky avrebbe fermato l'operazione dopo un intervento della CIA degli Stati Uniti, ma i suoi ordini sarebbero stati ignorati. Kiev ha respinto le accuse come "assurdità complete".

Gli incidenti dei gasdotti Nord Stream sono stati collegati alle forze armate ucraine, secondo quanto riferito dal "Wall Street Journal". Secondo le loro fonti, l'operazione sarebbe stata approvata dal comandante in capo ucraino Valery Zaluzhny e dal Presidente Volodymyr Zelensky, anche se Zelensky nega ogni coinvolgimento.

Leggi anche: