Washington avverte l'Iran di "gravi conseguenze" se consegna missili alla Russia

**Gli Stati Uniti hanno avvertito Teheran di "conseguenze serie" se Iran supporterà l'attacco della Russia all'Ucraina fornendole missili. Il portavoce del Dipartimento di Stato USA, Vedant Patel, ha commentato lunedì i rapporti secondo cui l'Iran sta pianificando la consegna di "centinaia di missili balistici" alla Russia. Washington è preparato per una "risposta rapida e decisa" in questo caso, ha detto Patel.

"La consegna di centinaia di missili alla Russia sarebbe, a nostro avviso, un'escalation drammatica del sostegno dell'Iran all'attacco della Russia all'Ucraina", ha aggiunto il portavoce.

Russia e Iran hanno rafforzato la loro cooperazione dall'inizio della guerra in Ucraina a febbraio 2022. Tehran è accusata di fornire droni alla Russia, tra le altre cose. La Russia ha anche cercato forniture di armi dalla Corea del Nord, anch'essa soggetta a sanzioni internazionali.

Patel ha detto lunedì che l'Iran continua a negare di fornire droni alla Russia per l'uso nella guerra in Ucraina - "anche se c'è una prova chiara per il mondo che la Russia ha utilizzato questi droni per attacchi spietati sulla popolazione civile e sull'infrastruttura dell'Ucraina", ha spiegato il portavoce.

"Se i rapporti sulla consegna prevista di missili dell'Iran alla Russia sono veri, potrebbe significare un'escalation significativa della situazione e richiedere una risposta decisa dalla comunità internazionale".

