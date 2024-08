Warner Bros. Discovery segnala il rapido deterioramento del business televisivo, spingendo le azioni a crollare

Il punto luminoso nel settore della televisione tradizionale è stato la programmazione sportiva in diretta, che continua ad attirare un alto numero di spettatori nonostante l'aumento delle cancellazioni via cavo. WBD, che ora sta facendo causa alla NBA per il loro divorzio, ha riconosciuto mercoledì che la possibile perdita di partite a partire dalla stagione 2025-26 avrà un impatto finanziario sull'azienda. "L'ammortamento della goodwill è stato innescato in risposta alla differenza tra capitalizzazione di mercato e valore patrimoniale, alla continua debolezza del mercato pubblicitario lineare negli Stati Uniti e all'incertezza relativa ai rinnovi dei diritti degli affiliati e degli sport, compresa la NBA", ha detto WBD nel suo sunto finanziario. A essere onesti, WBD non è l'unica ex potenza del settore dei media tradizionale che sta lottando per trovare la propria strada in un panorama in evoluzione sconvolto dalla rivoluzione di Netflix. Paramount Global, un tempo gigante, ha inciampato e ha incontrato enormi difficoltà nel riorientare il proprio business verso lo streaming. La società guidata da Shari Redstone, che ha stretto un accordo di fusione lo scorso mese con Skydance di David Ellison, ha perso il 27% del proprio valore quest'anno. Parlando francamente con gli investitori durante la chiamata alle risultanze dell'azienda di mercoledì, Zaslav ha riconosciuto la dura realtà del settore televisivo. "È giusto dire che anche due anni fa, le valutazioni di mercato e le condizioni prevalenti per le società dei media tradizionali erano molto diverse da quelle odierne", ha detto Zaslav. "E questo ammortamento riconosce questo".

Zaslav ha comunque esaltato le altre parti del business di WBD, descrivendo la piattaforma di streaming Max dell'azienda come "che sta andando molto, molto bene" con "enormi potenzialità". Ma anche mentre esprimeva questi sentimenti positivi, Zaslav ha ammesso la dura realtà delle "condizioni difficili nel business tradizionale".

Il buco in cui si trova ora WBD ha portato a un'enorme chiacchierata sul fatto che l'azienda potrebbe essere costretta a vendere alcune delle proprie attività. Durante la chiamata alle risultanze di mercoledì, il direttore finanziario dell'azienda, Gunnar Wiedenfels, ha detto che la direzione è "molto consapevole" della propria "responsabilità di avere una visione su qualsiasi opzione strategica sia là fuori". "Siamo molto chiaramente concentrati sull

