- Wanner sta per progredire nella progressione dell'ecosistema di Heidenheim.

Paul Wanner sta ancora adattandosi a interagire con i giornalisti. Dopo il successo per 2-0 (0-0) di 1. FC Heidenheim nel loro esordio in Bundesliga contro FC St. Pauli, il 18enne ha risposto alle domande dei media in modo gentile, quasi timido.

In campo, il centrocampista offensivo non ha riserve. Proprio come a Hamburg, dove ha sfondato al 67' e ha sigillato l'azione per il vantaggio.

"Innanzitutto, sono felice di aver contribuito alla squadra," ha ammesso il prestito del Bayern Monaco, utilizzando la stessa frase trita e ritrita che molti giocatori utilizzano dopo una vittoria. Tuttavia, non è riuscito a nascondere l'eccitazione - era il suo primo gol in Bundesliga. "Quindi, è un bel traguardo."

Wanner proviene dalla squadra giovanile del Bayern Monaco. Sono stati i suoi mentori dal 2018. A 16 anni e 15 giorni, ha fatto storia come il giocatore più giovane del Bayern nella Bundesliga all'inizio del 2022. Ha poi fatto altre cinque apparizioni in Bundesliga. Con la maglia di Heidenheim, ha giocato la sua prima partita completa di Bundesliga. Il suo allenatore, Frank Schmidt, lo ha considerato il miglior giocatore in campo nella prima mezz'ora a Hamburg's Millerntor.

"[Wanner] sa cavarsela negli spazi stretti, risolvere problemi in situazioni difficili. Ha una visione impressionante e un'ottima tecnica di passaggio," ha elogiato Schmidt. "È già a un livello molto alto di calcio."

Schmidt avverte: niente eccesso di sicurezza

Certo, Schmidt riconosce il potenziale di miglioramento di Wanner, in particolare nella sua condizione fisica. Deve anche imparare a "gestire gli insuccessi". È per questo che 1. FC Heidenheim lo ha preso, "perché abbiamo aiutato a sviluppare alcuni giocatori in quell'area in passato". Schmidt spera che Wanner cresca e sia pronto per il prossimo livello.

Lo scorso anno, il giocatore Under 20 è stato prestato al club di seconda divisione SV Elversberg, dove è diventato rapidamente un titolare, giocando in 28 partite di campionato. Ora è in Bundesliga. A Heidenheim, indossa la maglia numero 10, che è stata indossata da molti leggendari giocatori di calcio.

"Una cosa che non deve avere è l'eccesso di sicurezza," ha detto Schmidt. Wanner sembra molto lontano da questo. "Penso di poter migliorare il mio gioco difensivo. Ma anche mostrare più leadership," ha detto.

