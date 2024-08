Walz una volta elogiò un leader musulmano che condivideva la propaganda antisemita.

Il video presenta Walz, che è stato scelto la scorsa settimana come compagno di corsa della vicepresidentessa Kamala Harris, mentre parla a un evento ospitato dalla Muslim American Society of Minnesota durante la sua prima campagna governativa nel 2018, secondo l'Examiner. Nel video, Walz elogia l'imam Asad Zaman, direttore esecutivo dell'organizzazione che ha ospitato l'evento, come "maestro insegnante" e tocca brevemente la loro storia condivisa.

"Vorrei innanzitutto ringraziare l'imam. Sono un insegnante, quindi quando vedo un maestro insegnante, lo so", dice Walz nel video. "Nel tempo che abbiamo trascorso insieme, uno dei privilegi che ho avuto è stato quello di vedere le cose della vita attraverso gli occhi di un maestro insegnante per cercare di capire, ascoltando oggi le storie e ciò che significa".

L'apparizione di Walz accanto al clerico musulmano, una di diverse negli ultimi anni, è avvenuta dopo che Zaman aveva condiviso nel 2015 un link a un film di propaganda neonazista che ritraeva Adolf Hitler in modo positivo. Zaman aveva anche condiviso una dichiarazione stampa di Hamas nel 2016 che piangeva la morte di un politico musulmano bangladesi, che era stato condannato per crimini di guerra.

Nel frattempo degli attacchi del 7 ottobre di Hamas all'interno di Israele, Zaman ha condiviso post anti-israeliani sui social media. L'7 ottobre, ha espresso solidarietà con i palestinesi "contro gli attacchi israeliani" mentre condivideva una dichiarazione della Muslim American Society of Minnesota che condannava "gli attacchi recenti e non provocati di Israele". In precedenza, quel giorno, Zaman aveva condiviso un post che affermava "Palestina ha il diritto di difendersi".

In una dichiarazione a CNN, la portavoce della campagna di Harris, Lauren Hitt, ha detto che Walz e Zaman non hanno una "relazione personale".

"Il governatore e lui non hanno una relazione personale. Il governatore Walz condanna fortemente il terrorismo di Hamas", ha detto Hitt a CNN.

CNN ha contattato Zaman e la Muslim American Society of Minnesota per un commento.

Walz ha incontrato e si è presentato accanto a Zaman in diverse occasioni come governatore, incluso un incontro lo scorso anno riguardo a un aumento delle preoccupazioni per la sicurezza nelle mosche locali. Zaman ha partecipato a Walz e ad altri eletti del Minnesota in una conferenza stampa che chiedeva la fine del shutdown del governo federale nel gennaio 2019. Ha pronunciato un'invocazione insieme ad altri leader religiosi prima del discorso sullo stato annuale del governatore Walz più tardi quell'anno. Walz e Zaman hanno entrambi parlato a una conferenza stampa che presentava eletti del Minnesota e leader religiosi della comunità che chiedevano ai manifestanti di agire pacificamente dopo l'uccisione di George Floyd nel maggio 2020.

Nel video del 2018, Walz dice di aver parlato con Zaman dopo un bombardamento del 2017 di una moschea a Bloomington, Minnesota, e separatamente di aver discusso con Zaman la politica degli Stati Uniti verso i rifugiati siriani sotto l'amministrazione Trump e gli

