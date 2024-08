- Walz nel primo discorso come vice di Harris in corso di confronto

Nel suo primo discorso come compagno di corsa di Kamala Harris, Tim Walz ha sferrato un attacco verbale contro il fronte repubblicano. Uno dei suoi bersagli era la scelta di Donald Trump come vicepresidente, J.D. Vance, che ha punzecchiato con commenti sarcastici: "Come tutti i normali che ho conosciuto crescendo nel cuore del Paese, J.D. è andato a Yale, ha avuto la sua carriera finanziata dai miliardari e poi ha scritto un bestseller prendendo di mira le persone della sua città natale", ha detto Walz.

Walz ha anche colpito sotto la cintola con un'altra frecciatina al suo rivale: "Non vedo l'ora di dibattere con quel tipo - se si alza dal divano". La battuta si riferisce a una battuta volgare che circola online su Vance.

Solo poche ore prima, Harris aveva annunciato Walz come sua scelta per il vicepresidente, dopo settimane di speculazioni. Hanno fatto la loro prima apparizione congiunta nella campagna a Philadelphia, in Pennsylvania, dove sono stati accolti con applausi fragorosi.

Walz ha anche preso di mira Trump, accusandolo di fomentare "caos e divisione". "Donald Trump non lotta per te o per la tua famiglia", ha detto Walz. "Non si è mai seduto a un tavolo della cucina come quello dove sono cresciuto, chiedendosi come pagare le bollette. È nel suo country club di Mar-a-Lago, cercando di tagliare le tasse per i suoi amici ricchi".

Walz si è posizionato come l'antitesi politica di Trump. "Lei crede nella possibilità per tutti di entrare nella classe media. Crede nella promessa dell'America. Dobbiamo solo lottare", ha detto Walz. Ha ringraziato Harris per la sua fiducia e, guardandosi intorno, "forse anche per aver portato di nuovo la gioia".

Di 60 anni, Walz è un ex insegnante e rappresentante di lungo corso, governatore del Minnesota dal 2019. Nel suo discorso, ha sottolineato la sua infanzia in una zona rurale del Nebraska e il suo servizio nella Guardia Nazionale.

