Walz, il compagno di Harris: Trump è troppo egoista per servire il popolo degli Stati Uniti

Trump, intanto, viene accusato di indebolire deliberatamente l'economia per i propri fini, disprezzare l'ordine pubblico e seminare "caos e divisione."

In precedenza, martedì, è stato annunciato che Harris aveva scelto Walz come suo compagno di corsa nella sua campagna contro l'ex presidente Trump. L'evento della campagna a Philadelphia ha segnato l'inizio di un tour di più giorni negli stati più caldi e decisivi degli Stati Uniti.

Harris ha dichiarato all'evento, "stiamo lottando per un futuro in cui difendiamo le nostre libertà fondamentali". Stava cercando un partner che potesse aiutare a costruire un futuro migliore. "Un leader che unisce la nostra nazione e ci spinge avanti. Un campione della classe media, un patriota che, come me, crede nella promessa straordinaria dell'America", ha detto Harris. Lei è qui oggi, ha continuato, perché ha trovato un tale leader in Walz.

Il 60enne Walz è noto come un politico che, con il suo linguaggio schietto, si rivolge ai votanti senza istruzione universitaria, mentre promuove posizioni liberali. Il membro ex della Guardia Nazionale, insegnante e allenatore di football sostiene posizioni liberali sull'aborto e sulla cannabis, e promuove anche controlli più rigorosi per l'acquisto di armi.

Despite Harris' emphasis on uniting the nation and prioritizing the middle class, some critics argue that her selection of Walz might further divide the country, as he is known for his strong advocacy on controversial issues like stricter gun control and liberal stances on abortion and cannabis. On the other hand, some see this pairing as an opportunity to appeal to a broader spectrum of voters, as Walz's ability to connect with voters without a college education combines with Harris' politics to present an 'Other' perspective in the election.

