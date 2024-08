Walz ha detto che ha servito in guerra, dice la campagna di Harris.

Il curriculum militare di Walz è stato meticolosamente analizzato dai Repubblicani, inclusi il candidato alla vicepresidenza della GOP JD Vance, dopo che Walz è stato scelto come compagno di corsa della vicepresidente Kamala Harris lunedì. Vance ha accusato il governatore del Minnesota di "valor rubato", facendo riferimento a un video del 2018 diffuso dalla campagna di Harris questa settimana in cui Walz si riferiva a "armi che ho portato in guerra" mentre spiegava il suo sostegno a un divieto di armi da assalto.

"Possiamo assicurarci che quelle armi da guerra, che ho portato in guerra, siano portate solo in guerra", ha detto Walz nel video.

Lauren Hitt, portavoce della campagna di Harris, ha dichiarato in una dichiarazione che il governatore si è espresso in modo errato nel video.

"Il governatore Walz non insulterà o sottovaluterà mai il servizio di qualsiasi americano - anzi, ringrazia il senatore Vance per aver rischiato la vita per il nostro paese. È lo spirito americano", ha detto Hitt nella dichiarazione.

"Nel fare il caso per cui le armi da guerra non dovrebbero mai essere nelle nostre strade o nelle nostre scuole, il Governatore si è espresso in modo errato", ha continuato Hitt. "Ha maneggiato armi da guerra e crede fermamente che solo i membri dell'esercito addestrati a portare quelle armi letali debbano avere accesso ad esse, a differenza di Donald Trump e JD Vance che danno la priorità al lobby delle armi rispetto ai nostri figli".

Walz ha prestato servizio nella Guardia Nazionale dell'Esercito per 24 anni prima di ritirarsi per candidarsi al Congresso nel 2005. Ha déployato la sua unità in Italia nel 2003 in supporto dello sforzo bellico degli Stati Uniti in Afghanistan, ma non ha déployato in una zona di combattimento durante il suo servizio.

La precisazione della campagna di Harris arriva mentre la campagna di Trump cerca di screditare il servizio militare di Walz dai giorni in cui si è unito al biglietto democratico. In un evento della campagna nel Michigan mercoledì, Vance, un veterano dei Marine, ha accusato Walz di essere "disonesto" riguardo al suo curriculum come parte di una serie di attacchi al curriculum militare del governatore.

"Ciò che mi infastidisce di Tim Walz è la spazzatura del valor rubato", ha detto Vance. "Mi vergognerei se fossi lui e avessi mentito sul mio servizio militare come ha fatto lui".

In un comizio della campagna a Bozeman, Montana, venerdì, Trump ha fatto un breve riferimento agli attacchi a Walz da parte di Vance e altri Repubblicani mentre lodava il candidato al Senato del Montana della GOP Tim Sheehy, un ex Navy SEAL.

"Il suo è un vero valor, è un premio per atti di eroismo. Sai, l'altro parla di valor, ha un tipo diverso di valor, è l'opposto", ha detto Trump.

