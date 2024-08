Walz dice di essere "malissimo orgoglioso" del suo servizio militare in mezzo agli attacchi del Partito Repubblicano.

Parlando al convegno del sindacato American Federation of State, County and Municipal Employees, Walz ha risposto alle critiche dei Repubblicani, compreso il candidato alla vicepresidenza della GOP JD Vance, che hanno sostenuto che abbia distorto il suo curriculum militare e suggerito falsamente di aver evitato un dispiegamento all'estero.

“Questi signori... stanno addirittura attaccando il mio servizio, e voglio solo dire che sono fiero di aver servito il mio paese e lo sarò sempre”, ha detto, ricevendo applausi scroscianti dal pubblico.

Walz ha descritto il suo servizio militare, a partire dal suo arruolamento nella National Guard dell'Arkansas quando aveva 17 anni e il suo servizio totale di 24 anni nella National Guard. Ha anche sottolineato il suo lavoro nel Comitato per gli Affari dei Veterani della Camera come membro del Congresso.

“Lo dirò di nuovo, il più chiaramente possibile: sono dannatamente fiero del mio servizio per questo paese e credo fermamente che non si debba mai denigrare il curriculum di servizio di un'altra persona”, ha detto.

“Chiunque sia abbastanza coraggioso da indossare quella uniforme per il nostro grande paese, compreso il mio avversario, ho solo alcune parole semplici: grazie per il tuo servizio e sacrificio”, ha detto Walz.

La difesa di Walz del suo curriculum arriva dopo che la campagna della vicepresidente Kamala Harris ha ammesso sabato che aveva “sbagliato” durante un evento della campagna del 2018 quando aveva detto di aver maneggiato armi da assalto “in guerra”. Dopo che la campagna di Harris ha condiviso un video dei commenti del 2018 lo scorso fine settimana, Vance, che ha prestato servizio nei Marine, ha accusato Walz di “valore rubato”.

In un'intervista con Dana Bash di CNN domenica, Vance ha difeso i suoi attacchi a Walz argomentando che sta criticando le affermazioni di Walz sul suo curriculum, piuttosto che le sue azioni durante il servizio.

“Non critico il servizio di Tim Walz; critico il fatto che abbia mentito sul suo servizio per un guadagno politico”, ha detto il senatore dell'Ohio su “State of the Union”.

Walz ha anche ricevuto critiche dai Repubblicani e da alcuni veterani che hanno prestato servizio con lui per essersi ritirato prima di un dispiegamento all'estero poco prima di candidarsi al Congresso. Il sergente maggiore in pensione Doug Julin, che era il superiore di Walz e è un critico di lunga data del governatore del Minnesota, ha detto a Laura Coates di CNN venerdì che Walz ha evitato il suo dispiegamento in Iraq ritirandosi mesi prima che sarebbe stato dispiegato.

Il curriculum militare di Walz è diventato un punto di disputa nella politica della sua campagna, con il suo avversario e alcuni Repubblicani che mettono in discussione alcuni aspetti della sua storia di servizio. Despite these attacks, Walz remains unapologetic about his service, proudly stating, "I am damn proud of my service to this country."

Leggi anche: