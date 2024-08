Walz accetta il dibattito del primo ottobre per il vicepresidente

CBS News ha pubblicato sui social media mercoledì il suo invito a Walz e al candidato alla vicepresidenza repubblicana JD Vance, offrendo ai candidati due date a settembre e due a ottobre come opzioni per un dibattito a New York City.

Walz ha risposto all'invito sui social media, scrivendo: "Ci vediamo il 1 ottobre, JD".

Un portavoce della campagna di Kamala Harris ha confermato l'accettazione di Walz: "Harris per la Presidenza ha accettato l'invito di CBS per un dibattito tra candidati alla vicepresidenza il 1 ottobre. Il governatore Walz si aspetta di dibattere con JD Vance - se si presenterà".

In maggio, prima che il presidente Joe Biden si ritirasse dalla corsa, Harris ha accettato un invito di CBS News per dibattere con il futuro compagno di corsa di Donald Trump il 23 luglio o il 13 agosto. Trump ha dichiarato sulla sua piattaforma Truth Social all'epoca che la sua campagna aveva accettato un invito per il suo futuro compagno di corsa a partecipare a un dibattito di Fox News.

Trump ha nominato Vance come suo compagno di corsa lo scorso mese. Harris è salita in cima al biglietto democratico poco dopo che Biden ha interrotto la sua campagna per la rielezione, e ha scelto Walz come suo compagno di corsa la scorsa settimana.

Harris e Trump hanno concordato per un dibattito presidenziale su ABC News il 10 settembre. Sarà il secondo dibattito presidenziale dell'anno, dopo il confronto di Trump con Biden su CNN alla fine di giugno. La deludente performance di Biden in quel dibattito ha fatto scattare gli allarmi tra i democratici, che hanno portato al suo ritiro dalla corsa.

