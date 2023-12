Walter Hagen: Il golfista "sgargiante" che "ha dato un pugno nell'occhio all'aristocrazia del golf".

Così, prese il famoso Wanamaker Trophy - dato al vincitore del major - saltò su un taxi vicino e si diresse verso un nightclub dove sapeva che si trovavano i suoi amici.

Quando Hagen arrivò al club, per evitare di trascinarsi dietro il trofeo di 27 chili, pagò il tassista per lasciarlo in albergo.

Fu l'ultima volta che vide il trofeo.

Il Wanamaker non arrivò mai in albergo e, sebbene Hagen sapesse di non averlo più in suo possesso, lo tenne per sé.

Al PGA Championship dell'anno successivo, quando gli fu chiesto di esibire il trofeo come campione uscente, Hagen disse con la sua tipica spavalderia: "Lo vincerò comunque, quindi non l'ho portato".

E invece lo vinse. E nel 1927 lo vinse per la quarta volta consecutiva. Solo nel 1928, quando fu messo al tappeto da Leo Diegel, fu costretto ad ammettere di non avere più il trofeo in suo possesso.

Ne venne realizzato uno sostitutivo, prima che l'originale venisse misteriosamente ritrovato nel 1931.

Gli inizi

Hagen nacque in una "famiglia di operai" nel 1892 a Rochester, New York, spiega Tom Clavin, autore di "Sir Walter: Walter Hagen and the Invention of Professional Golf".

I primi giorni di Hagen nel golf furono trascorsi come caddie al Country Club di Rochester.

A metà dell'adolescenza, Hagen era già un giocatore esperto e aiutava il pro shop del club. All'età di 19 anni fece il suo debutto da professionista al Canadian Open del 1912.

Al suo debutto in un major, l'U.S. Open del 1913, Hagen stupì molti finendo a pari merito con il quarto posto. Al suo ritorno a Rochester, però, raccontò di essere stato maltrattato dagli altri professionisti.

"Mi spinsero fuori dal tee e mi dissero che potevo allenarmi quando loro avevano finito", ha raccontato.

Così ha fatto una promessa a loro. "Tornerò l'anno prossimo e vincerò quel torneo".

E ci riuscì.

Rappresentava i barbari alle porte del golf

Il golf non era l'unico sport in cui Hagen era abile. Fin da piccolo eccelleva anche nel baseball.

Ma il suo talento nel baseball e la sua fiorente carriera nel golf hanno posto a Hagen un dilemma.

"Il baseball è uno sport di squadra. A Walter piaceva che l'attenzione fosse tutta su di lui", ha spiegato Clavin. "Quindi non voleva condividere l'attenzione con il lanciatore, il prima base o il ricevitore.

"Credo che gran parte di questo sia dovuto al fatto che non solo era bravo, ma probabilmente pensava di essere più bravo come golfista che come giocatore di baseball e di poter decidere da solo, per così dire, i suoi colpi.

"Non doveva dipendere da nessun altro. O vinceva perché era migliore di tutti gli altri sul campo, o perdeva perché non lo era. E nel baseball, in un certo senso, si dipende dagli altri ragazzi in campo".

Come descrive Clavin, quando Hagen muoveva i primi passi nel golf, questo sport era ancora agli albori negli Stati Uniti. Hagen, aspirante professionista, vedeva un enorme potenziale di crescita, sia per il gioco che per se stesso.

La sua professionalità irritò molti nel golf.

"In un certo senso ha dato un pugno nell'occhio all'aristocrazia. E c'erano molte persone nell'aristocrazia che disprezzavano Walter Hagen per quello che rappresentava", ha spiegato Clavin.

"Rappresentava i barbari alle porte del golf, e lui ne traeva motivazione, e lo disprezzavano ancora di più quando continuava a vincere".

In città

Avendo a disposizione molti soldi, Hagen era desideroso di godersi i frutti del suo lavoro.

Tentò anche un breve matrimonio, ma Clavin dice che "non funzionò molto bene".

Come risultato delle sue scelte di "stile di vita stravagante", come lo descrive Clavin, vincere divenne una necessità.

"Voleva vincere la borsa del primo posto, voleva partecipare a questi tour a pagamento, voleva fare questi contratti di sponsorizzazione e appoggiare sigarette e altri prodotti", ha detto Clavin.

"E quindi, ovviamente, se non fosse stato in grado di vincere così spesso come faceva, a un certo punto avrebbe dovuto affrontare la realtà: 'Non posso vivere questo stile di vita perché semplicemente non posso permettermelo'".

Nel corso della sua illustre carriera, Hagen ha vinto 11 titoli major - il massimo di sempre all'epoca - e 45 vittorie nel PGA Tour.

Ciò che è ancora più notevole è che il Masters non era ancora stato fondato fino a molto tempo dopo l'apice della carriera di Hagen.

Molte delle storie che si raccontano su Hagen sono quelle che lo vedono in giro per la città e che si presenta spettinato per la partita del giorno dopo.

Tuttavia, Clavin ritiene che Hagen non uscisse in realtà la sera prima e cercasse di abbassare la guardia dei suoi avversari. Clavin definisce Hagen "il primo grande psicologo dello sport".

"Per esempio, se si trattasse di un torneo importante, si presenterebbe con la sua limousine e scenderebbe dalla limousine con uno smoking sgualcito", ha detto Clavin.

"Tutti penserebbero: 'Oh, povero Walter, probabilmente ha i postumi di una sbornia. Oggi non sarà un fattore". Poi andava nello spogliatoio, si cambiava, usciva sul primo tee e ne colpiva uno proprio al centro del fairway.

"Sapeva che prima ancora di colpire la prima palla, pensava: 'Io sono un vincente e questi ragazzi saranno dei perdenti perché sono in qualche modo intimiditi da me. Non riescono a capirmi". Aveva un vantaggio mentale che all'epoca non aveva eguali tra i suoi avversari".

Origine

Hagen si guadagnò il favore dei suoi compagni di golf pagando sempre il conto al bar. La sua natura di pioniere, quando si trattava di dimostrare che il golf era un'attività di guadagno affidabile, si è fatta notare anche dagli altri.

Anche la sua rivalità con Bobby Jones all'epoca contribuì molto a rendere popolare questo sport: la coppia viaggiava in tutto il mondo per sfidarsi in competizioni a tu per tu che facevano soldi.

Entrambi hanno fatto sì che la sponsorizzazione delle attrezzature da golf per i giocatori diventasse un'attività più comune, contribuendo a rendere questo sport più accessibile a tutti.

Gene Sarazen, che aveva 10 anni in meno di Hagen e ha vinto sette major nella sua carriera, ha detto che i golfisti dovrebbero ringraziare Hagen per il suo impatto su questo sport.

"Tutti i professionisti... dovrebbero dire un silenzioso grazie a Walter Hagen ogni volta che stringono un assegno tra le dita. È stato Walter a rendere il golf professionistico quello che è".

Non solo, ha svolto un ruolo fondamentale nell'istituzione della Ryder Cup, partecipando alle prime edizioni ed essendo stato per sei volte capitano della squadra statunitense, vincendola quattro volte e perdendola solo due.

Considerato tutto ciò che Hagen ha fatto per questo sport, Clavin ritiene che non sia esagerato definirlo il "padre del golf professionistico".

"Walter Hagen era molto consapevole di essere un pioniere. Guardando il panorama si rendeva conto che c'erano pochissimi golfisti professionisti, ma di quei pochi golfisti lui era quello di maggior successo".

"E così capì la responsabilità che aveva di continuare a giocare bene e non solo per vincere le borse dei tornei, ma anche per essere una sorta di Johnny Appleseed del golf; partecipò a questi tour mondiali, cosa che nessun altro aveva fatto prima.

"Né Bobby Jones, né nessun altro. Partecipare più di una volta a questi tour mondiali che lo hanno portato in Africa, in Asia, in Europa e praticamente in tutti i continenti, tranne l'Antartide, per giocare partite di esibizione e diffondere il verbo del golf e introdurlo in Paesi che non lo avevano mai praticato".

Fonte: edition.cnn.com