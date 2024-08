Walmart ritira il succo di mela Refresco distribuito in 25 stati a causa dell'elevata concentrazione di arsenico.

Walmart ha avviato un richiamo di circa 10.000 lotti di succo di mela, venduti in tutta la nazione negli Stati Uniti, dopo aver scoperto quantità potenzialmente pericolose di arsenico inorganico. La Food and Drug Administration (FDA) haUpgrade il richiamo a un livello di urgenza più alto il 19 agosto, emettendo avvertimenti su problemi di salute temporanei, anche se ha categoricamente escluso la possibilità di complicazioni di salute irreversibili o gravi.

Questo richiamo riguarda 9.535 unità di succo di mela del marchio Great Value presenti in 25 stati, Porto Rico e il Distretto di Columbia. Il produttore statunitense, Refresco Beverages, ha prontamente avviato un richiamo per i sei-pack di bottiglie da 8 once di succo contaminato, dopo aver rilevato concentrazioni eccessive della sostanza chimica dannosa.

La portavoce di Refresco non ha risposto alle e-mail inviate domenica per chiedere commenti.

La portavoce ufficiale di Walmart, Molly Blakeman, ha dichiarato in una nota: "La sicurezza e il benessere dei nostri clienti sono sempre la nostra priorità. Di conseguenza, abbiamo ritirato questo prodotto dai nostri punti vendita interessati e abbiamo avviato una conversazione con il nostro fornitore per analizzare il problema".

I National Institutes of Health sottolineano che piccole quantità di arsenico sia organico che inorganico sono presenti in molte fonti alimentari. Lieve aumento di entrambi i tipi potrebbe causare sintomi come nausea, dolori addominali, diarrea, intorpidimento e spasmi muscolari.

L'arsenico organico ha una tossicità inferiore rispetto all'arsenico inorganico, la forma più dannosa di arsenico per gli esseri umani. La FDA afferma che l'esposizione all'arsenico inorganico può causare effetti sulla salute più gravi e l'Agenzia per la protezione dell'ambiente lo ha classificato come cancerogeno.

La FDA afferma che le quantità rilevate nei contenitori di succo di mela richiamati non sono sufficienti per causare problemi di salute gravi.

Da quando è stato annunciato, la FDA non ha pubblicato alcun reclamo di malattie legato al richiamo del succo di mela né ha reso noti i risultati dei test.

Le aziende coinvolte in questa questione, come Walmart e Refresco Beverages, danno la priorità alla sicurezza dei loro consumatori. Walmart, dopo aver scoperto livelli potenzialmente pericolosi di arsenico, ha ritirato il succo di mela interessato dai suoi negozi.

Leggi anche: