Wally Amos, fondatore dei biscotti Famous Amos, muore a 88 anni, dicono i rapporti.

Il New York Times ha reportato che Amos è morto martedì nella sua casa di Honolulu, e i suoi figli hanno detto all'outlet che la causa erano le complicazioni della demenza.

Amos ha aperto la sua panetteria nel 1975 sulla Sunset Boulevard a Los Angeles, vendendo biscotti al cioccolato in miniatura che erano una novità per l'epoca, secondo il sito dell'azienda. La panetteria, i cui biscotti erano stati sviluppati da una ricetta di famiglia, ha attirato celebrità e musicisti di Hollywood.

Amos è nato a Tallahassee, in Florida.

Famous Amos non era solo un'attività commerciale, ha detto in un'intervista del 1991 al Detroit Black Journal.

"I ho iniziato a fare biscotti solo per guadagnarmi da vivere e per essere felice facendo ciò che facevo", ha detto Amos nell'intervista. "E io ero così impegnato e così coinvolto e così gioioso a riguardo".

Da lì, ha creato un impero dei biscotti.

"I non ho detto: 'Ehi, vado nel business dei biscotti, faccio un sacco di soldi, vendi i biscotti'. Ho detto: 'Fai qualcosa che ti piace nel modo in cui vuoi farlo', sai, mi divertirò a farlo", ha detto Amos nell'intervista.

Amos era anche una figura nella cultura popolare americana. Ha fatto un cameo famoso nella sitcom "The Office" per l'entusiasmo e gli applausi dei membri del cast. Prima di allora, aveva anche apparso in "The Jeffersons" e "Taxi".

Amos ha venduto il marchio dei biscotti a un gruppo di capitale di rischio nel 1988 dopo anni di difficoltà finanziarie per l'azienda.

CNN ha contattato la famiglia Amos e Ferrero, l'attuale proprietario dei Famous Amos Cookies, per un commento.

