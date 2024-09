Wall Street vive la sua settimana di punta dell'anno a causa di scenari di tasso di interesse da sogno.

L'entusiasmo degli investitori aumenta dopo un articolo del "Wall Street Journal". La banca centrale degli Stati Uniti potrebbe sorprendere tutti con una consistente riduzione dei tassi di interesse la prossima settimana? Molti investitori stanno scommettendo su questo, riempiendo pesantemente i loro portafogli. Tuttavia, gli azionisti di Boeing e Adobe sembrano turbati.

Il venerdì ha visto un aumento dei prezzi delle azioni guidato dalle speculazioni sui tagli dei tassi di interesse sugli scambi USA. La possibilità che la banca centrale degli Stati Uniti annunci un taglio dei tassi di interesse più consistente la prossima settimana ha suscitato un notevole interesse. In precedenza, questa ipotesi era considerata improbabile. Un articolo del "Wall Street Journal" ha alimentato questa speculazione, suggerendo che i banchieri centrali statunitensi stanno valutando un allentamento monetario più aggressivo a causa della loro convinzione di un'inflazione sotto controllo e delle crescenti preoccupazioni per l'occupazione.

La probabilità di un taglio del 0,5 percento rispetto allo 0,25 percento è salita al 49 percento sul mercato dei futures dei tassi di interesse. Di conseguenza, i rendimenti dei bond sono diminuiti, sostenendo il prezzo dell'oro che ha raggiunto un nuovo massimo storico.

L'Indice Dow Jones è salito dell'1,7 percento a 41.394 punti, avvicinandosi al suo massimo storico di fine agosto di circa 200 punti. L'S&P 500 e il Nasdaq Composite sono aumentati rispettivamente dell'1,5 e del 1,7 percento. Il Dow Jones ha registrato un aumento del 2,6 percento durante la settimana, mentre l'S&P 500 ha registrato un aumento del 4 percento e il Nasdaq un aumento vicino al 6 percento - rappresentando le migliori settimane dell'anno.

I prezzi del petrolio mantengono i guadagni della ripresa

I nuovi dati hanno offerto supporto all'ipotesi sui tassi di interesse. La sorpresa nella diminuzione dei prezzi delle importazioni mensili e il miglioramento dell'indice della sentiment dei consumatori dell'Università del Michigan hanno contribuito all'umore positivo, insieme a una lieve diminuzione delle aspettative di inflazione rispetto al mese precedente.

Il dollaro USA è diminuito insieme ai tassi di interesse del mercato USA. L'indice del dollaro è sceso dello 0,3 percento. Entrambi gli sviluppi sono stati benefici per il prezzo dell'oro, che ha guadagnato un'ulteriore 0,9 percento o $23, raggiungendo un nuovo massimo storico di $2.586 durante il giorno.

I prezzi del petrolio hanno mantenuto i guadagni della ripresa del giorno precedente, sostenuti dalle interruzioni della produzione causate dall'uragano Francine nel Golfo del Messico e lungo la costa degli Stati Uniti.

Lo sciopero della Boeing potrebbe essere costoso

Nelle performance del mercato azionario individuale, Boeing è sceso del 3,7 percento. I dipendenti del più grande sindacato del costruttore di aeromobili hanno votato per uno sciopero, che potrebbe portare a fermate della produzione, comprese quelle del popolare modello 737. Le agenzie di rating vedono la solvibilità di Boeing minacciata, avvisando di una possibile downgrade al "junk" status.

Adobe ha segnalato profitti e ricavi migliorati nel suo terzo trimestre, ma è rimasta delusa dalle prospettive. Il suo prezzo delle azioni è sceso del 8,5 percento.

Oracle ha guadagnato lo 0,4 percento. La società di software ha presentato una prospettiva di crescita a lungo termine ottimistica in un giorno per gli analisti, grazie alla forte domanda dell'area cloud, e ha aumentato le sue aspettative di ricavi per il prossimo esercizio fiscale.

Ford pianifica di riavviare la sua pianta di Chennai per le esportazioni di veicoli, richiedendo gli adeguamenti necessari alla struttura. Il prezzo delle azioni è aumentato dello 0,7 percento.

Uber ha visto le sue azioni salire del 6,4 percento dopo aver stretto un partenariato ampliato con Waymo, una società di guida autonoma di proprietà di Alphabet (+1,7 percento).

RH (Restoration Hardware) è salita di quasi il 25% dopo aver segnalato risultati trimestrali forti. Singular Genomics Systems ha ricevuto un'offerta di acquisto da Deerfield Management, facendo salire le sue azioni di quasi il 120%.

