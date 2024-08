Wall Street subisce pressioni a causa dei rapporti finanziari di Nvidia.

Dopo un periodo prolungato di boom dell'IA, gli investitori USA sono preoccupati per un potenziale crollo. L'aspettativa per i risultati trimestrali di Nvidia è straordinariamente alta, creando un'atmosfera tesa a Wall Street.

Gli investitori si preoccupano del resoconto finanziario di Nvidia. L'indice Dow Jones Industrial Average, composto dalle azioni principali, ha chiuso la giornata in calo dello 0,4% a 41.091 punti. L'S&P 500, un indice più ampio, è sceso dello 0,6% a 5.592 punti. L'indice Nasdaq, focalizzato sulla tecnologia, è sceso di oltre l'1% a 17.556. Sam Stovall, chief strategist di CFRA Research, ha dichiarato: "Gli investitori sono un po' ansiosi per ciò che Nvidia rivelerà. La domanda è: quanto può essere ancora impressionante?"

Le prestazioni di Nvidia potrebbero influire significativamente non solo sul proprio titolo, ma anche sul settore tecnologico e sui mercati più ampi. La corsa di Nvidia ha spinto le azioni tecnologiche verso l'alto all'inizio dell'anno, ma durante l'ultimo periodo di guadagni, l'aumento dei costi legati all'IA ha turbato gli investitori.

La pressione sui prezzi delle materie prime

Nel frattempo, le preoccupazioni per l'economia stanno mettendo sotto pressione i prezzi delle materie prime. L'ansia nel Medio Oriente si è leggermente attenuata, ma le preoccupazioni degli investitori sulla domanda persistono. Il petrolio del Mare del Nord Brent è sceso dell'0,9% a 78,8 dollari al barile. Il petrolio statunitense WTI è sceso dell'0,8% a 74,72 dollari al barile. Le riserve di petrolio USA sono diminuite di 846.000 barili a 425,2 milioni di barili nella settimana precedente, secondo i dati del governo. Gli analisti avevano previsto una diminuzione di 2,3 milioni di barili. Matt Smith, chief oil analyst di Kpler, ha commentato: "È sorprendente che il consumo di petrolio sia così basso dati l'attività delle raffinerie al livello più alto delle ultime sei settimane." Le preoccupazioni per l'economia cinese in rallentamento hanno anche influito sui prezzi. "La domanda cinese rimane fiacca", ha detto Amarpreet Singh, analista della banca britannica Barclays. "Non abbiamo ancora visto prove convincenti della ripresa prevista nel secondo semestre".

Buffett supera la soglia di 1 miliardo di dollari

Tra i titoli individuali, le azioni di Berkshire Hathaway hanno attirato l'attenzione. Due giorni prima del 94° compleanno di Warren Buffett, il valore della società ha superato la soglia di 1 miliardo di dollari. Gli investitori si sono anche interessati alle azioni di Nordstrom. Le azioni di Nordstrom sono aumentate di circa il 4%. despite facing industry-wide challenges. However, US server provider Super Micro Computer faced significant pressure. The company's shares plummeted nearly a quarter to around $421, a seven-month low, following the delay of its annual report. Hindenburg Research's accusations had already caused the stock to plummet on Tuesday. Bath & Body Works shares also plummeted after the company revised its forecast. With inflation remaining high, consumers are holding back on purchasing items like perfumes and scented candles.

Per approfondire gli sviluppi odierni del mercato, clicca qui.

In vista dell'aspettativa, la Commissione ha invitato gli investitori a considerare attentamente il resoconto finanziario di Nvidia e le possibili implicazioni per il settore tecnologico. Nonostante l'attuale preoccupazione, la Commissione ritiene che una decisione informata possa aiutare a mitigare i potenziali rischi.

Di recente, la Commissione ha raccomandato il rafforzamento dei requisiti di disclosure per le società tecnologiche, con l'obiettivo di aumentare la trasparenza e la fiducia degli investitori in questo settore cruciale.

Leggi anche: