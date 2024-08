Wall Street è solo riluttante a rispondere ai dati sull'inflazione

I dati sull'inflazione USA deludono le aspettative, Wall Street reagisce tiepidamente. Il Dow sale leggermente. Le azioni tech come Nvidia rimbalzano dopo la recente vendita.

I dati sulla inflazione USA a metà settimana hanno scatenato un minimo interesse di acquisto a Wall Street. L'Indice Dow Jones Industrial Average è salito del 0,6% a 40.008 punti. L'S&P 500 ha guadagnato lo 0,4%. Il Nasdaq Composite ha recuperato dalle perdite iniziali e ha chiuso praticamente invariato.

Mentre il tasso di inflazione ha raggiunto il suo livello più basso dal marzo 2021, i dati non hanno sorpreso gli investitori come l'indice dei prezzi alla produzione aveva fatto il giorno precedente. Tuttavia, i dati suggeriscono un possibile taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve a settembre. Gli operatori di mercato erano sollevati dal fatto che le loro aspettative non sono state deluse. "Un risultato positivo sarebbe stato il più preoccupante, poiché metterebbe la Fed in una posizione molto scomoda. Un'alta inflazione combinata con un'economia in rallentamento potrebbe scatenare ulteriore avversione al rischio e un rifugio in asset sicuri. In questo caso, i bond potrebbero non essere i vincitori," ha notato Benjamin Schroeder, stratega obbligazionario di ING.

L'avversione al rischio potrebbe aumentare se il conflitto nel Medio Oriente si intensifica militarmente. Israele e gli Stati Uniti continuano a prepararsi per un attacco iraniano, mentre gli Stati Uniti fanno pressione su Israele per raggiungere un cessate il fuoco tra Hamas e Israele nella Striscia di Gaza.

I prezzi del petrolio sono diminuiti per il secondo giorno consecutivo, gravati dai dati sulle scorte settimanali di petrolio USA inaspettatamente elevate. Gli analisti si aspettavano la settima diminuzione consecutiva. I prezzi del Brent e del WTI sono diminuiti fino al 1,5%. I dati hanno riacceso i timori sulla domanda tra gli operatori del mercato.

I prezzi dell'oro sono diventati negativi dopo aver raggiunto un massimo storico di $2.484 per oncia. Il metallo prezioso è diminuito del 0,7% a $2.447. Il supporto per l'oro "rifugio" potrebbe arrivare dalle tensioni geopolitiche nel Medio Oriente.

L'acquisizione di Mars rinvigorisce Kellanova

Nvidia ha guadagnato un altro 1,6% dopo aver guadagnato il 6,5% il giorno precedente per le speculazioni sul taglio dei tassi. Le voci che Huawei si sta preparando a produrre un chip AI non hanno avuto alcun impatto sul titolo. Huawei potrebbe emergere come concorrente di Nvidia sul mercato cinese.

Nel settore dei semiconduttori, il produttore USA di chip Intel ha venduto la sua partecipazione nella società di progettazione di chip Arm Holdings nel secondo trimestre. Lo ha rivelato un documento presentato dalla società alla Commissione per i titoli e gli scambi degli Stati Uniti. All'inizio dell'anno, Intel deteneva circa 1,8 milioni di azioni Arm, ma alla fine del trimestre di giugno non ne deteneva alcuna. I grandi investitori e le società con partecipazioni significative sono tenuti a aggiornare i loro

