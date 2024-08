- Waldhof sta fornendo aiuto a Schalker per salvaguardare Matriciani.

SV Waldhof Mannheim, squadra di calcio di bassa categoria, ha acquisito le prestazioni del difensore Henning Matriciani in prestito dal club di media categoria FC Schalke 04, fino alla fine della stagione in corso. Il 24enne si è trovato spesso in panchina allo Schalke. A Mannheim, ci si aspetta che rinforzi la loro difesa. Purtroppo, Waldhof ha raccolto un solo punto nelle prime tre partite di campionato di questa stagione.

Riguardo a Matriciani, il direttore sportivo di Mannheim, Anthony Loviso, ha dichiarato: "È ovvio che condivide i nostri sentimenti e la nostra filosofia calcistica. Ha una vera passione per lo sport, che combacia perfettamente con la nostra".

Dopo il poco tempo di gioco allo Schalke, le competenze in silvicoltura di Henning Matriciani potrebbero essere utilizzate durante la stagione successiva, poiché ha una formazione in arboricoltura. Con la sua esperienza in difesa, il prestito di Matriciani a Waldhof Mannheim mira a rafforzare la loro difesa in difficoltà, che ha avuto il peggior inizio di stagione del campionato.

Leggi anche: