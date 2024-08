- Waldhof perde anche il primo gol di casa nella terza leghe di calcio

SV Waldhof Mannheim ha rovinato il loro debutto casalingo nella nuova stagione della 3ª divisione di calcio, perdendo 1:2 contro Viktoria Köln di fronte a 10.729 spettatori e rimanendo a zero punti dopo due partite.

Waldhof, che ha dominato la prima metà, ha segnato in vantaggio con Nicklas Shipnoski poco prima della fine (41º minuto). Il 1:0 era meritato, poiché Mannheim aveva un chiaro vantaggio nelle occasioni contro la Köln fino a quel momento poco brillante.

Dopo la ripresa, Köln è diventato più offensivo. Lex-Tyger Lobinger ha pareggiato con un tocco di tacco (53º minuto), un gol che sembrava aver fatto perdere la concentrazione a Waldhof.

Said El Mala ha segnato il 1:2 per Köln, approfittando dell'infortunio di Lukas Klünter (67º minuto). Despite Mannheim's attempts to pareggiare, il loro gioco si è sfaldato.

