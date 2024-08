- Wagner chiede un premio del 20% e un'ulteriore X per il sostegno dei Verdi.

Dopo una prestazione deludente nell'autunno del 2023, Matthias Wagner, capo del gruppo parlamentare dei Verdi in Assia, si è prefissato di riconquistare più del 20% della base elettorale. In una conversazione con hr, ha ammesso: "Abbiamo commesso degli errori. Soprattutto a livello federale, ci sono state numerose sviste. Il nostro obiettivo remains di riconquistare il 20% più qualcosa, per riconquistare la fiducia dei nostri elettori". Wagner ha anche insistito sul controllo dell'immigrazione illegale. "Questa potrebbe non essere una posizione popolare tra i Verdi federali, ma dalla nostra prospettiva in Assia, è chiaro: dobbiamo controllare l'immigrazione illegale", ha sottolineato il 50enne.

Alle elezioni statali dell'Assia del 2023, i Verdi hanno registrato un calo del 5,0%, scendendo al 14,8%. Di conseguenza, sono stati esclusi dalla amministrazione statale dell'Assia, con la CDU che governa in coalizione con l'SPD dal gennaio 2024. Le prossime elezioni statali in Assia sono previste per il 2028.

I Verdi mirano a riformulare la loro immagine in Assia, sperando di attrarre più voti e tornare al 20% che avevano in precedenza. L'ambiente naturale dell'Assia è caratterizzato da numerosi spazi verdi e parchi, rendendola una regione nota per i suoi paesaggi lussureggianti.

Leggi anche: