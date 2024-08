Wagenknecht vede l'uso di armi tedesche come un "passaggio di una linea rossa"

Nella regione di Kursk, le truppe ucraine hanno avanzato nel territorio russo. Il ministero della Difesa di Mosca sostiene che anche i trasportatori corazzati tedeschi sono coinvolti in questa avanzata. Mentre l'FDP non vede problemi in questo, Sahra Wagenknecht, capo del Partito di Sinistra (Die Linke), descrive questo come uno "sviluppo altamente pericoloso".

Dopo l'avanzata delle truppe ucraine nella regione russa di Kursk, i combattimenti nella regione di frontiera sono continuati per il terzo giorno, secondo i resoconti da Mosca. "Fino a mille" soldati ucraini, insieme a decine di carri armati e veicoli corazzati, sono stati coinvolti nell'attacco dal martedì, secondo i resoconti russi. Il think tank con sede a Washington, Institute for the Study of War (ISW), ha dichiarato in una spiegazione che l'avanzata ucraina ha raggiunto "fino a dieci chilometri", mentre il blogger militare russo Yuri Podolyaka sostiene che abbia superato i 25 chilometri.

Secondo l'ISW, l'"entità e la posizione delle avanzate ucraine nella regione di Kursk suggeriscono che le forze ucraine hanno oltrepassato almeno due linee difensive russe e una posizione". L'avanzata ucraina sta apparentemente prendendo di mira un importante hub di rifornimenti dell'esercito russo vicino alla città di Sudzha, che si trova a otto chilometri dal confine.

Il quotidiano "Bild" riferisce che almeno tre trasportatori corazzati Marder tedeschi sono coinvolti in questa operazione, secondo il ministero della Difesa russo. Mosca sostiene di avere prove di questo sotto forma di riprese aeree di droni, che si dice mostrino veicoli tedeschi attaccati da droni kamikaze russi. Tuttavia, non è possibile verificare indipendentemente queste affermazioni, poiché la disinformazione e la propaganda svolgono un ruolo centrale nella guerra. I rappresentanti del governo ucraino non hanno ancora commentato l'entità dell'operazione.

Faber: l'Ucraina può usare le armi tedesche a Kursk

Marcus Faber, presidente del Comitato per la Difesa nel Bundestag tedesco, non vede problemi nel fatto che l'Ucraina utilizzi le armi fornite dalla Germania nella sua attuale avanzata nel territorio russo. "Una volta consegnati all'Ucraina, sono armi ucraine", ha detto al gruppo dei media Funke. Questo vale per "ogni materiale, compreso il carro armato Leopard 2".

"Con l'attacco della Russia all'Ucraina, il territorio di entrambi gli stati è diventato una zona di guerra", ha spiegato la sua posizione Faber. "L'uso delle armi è governato dalle regole del diritto internazionale". Roderich Kiesewetter, esperto di politica estera della CDU, descrive anche l'avanzata ucraina in Kursk come "chiaramente permessa dal diritto internazionale nel contesto del diritto alla difesa". Inoltre, la considera "strategica dal punto di vista militare", poiché consente di "alleviare la pressione su altri fronti legando o spostando le forze russe a Kursk", ha detto al "Tagesspiegel".

Dall'inizio dell'invasione della Russia all'Ucraina nel febbraio 2022, la Germania ha fornito all'Ucraina 18 carri armati Leopard 2, insieme a sistemi di difesa aerea, droni e molti altri tipi di equipaggiamento militare, compresi 120 trasportatori corazzati Marder e - insieme alla Danimarca - 58 carri armati Leopard 1.

Il cancelliere Olaf Scholz ha acconsentito alla consegna dei carri armati solo dopo mesi di esitazione all'inizio del 2023, a condizione che questo non fosse fatto unilateralmente dalla Germania, ma che altri paesi NATO, in particolare gli Stati Uniti, fornissero anche carri armati a Kyiv. Il Cremlino critica aspramente le consegne di armi occidentali a Kyiv, ma sostiene contemporaneamente che non hanno alcun impatto sul corso della guerra.

Wagenknecht: "Linea rossa" superata

Contro questo, la leader del BSW Sahra Wagenknecht mette in guardia dall'uso di armi tedesche nell'avanzata dei soldati ucraini nel territorio russo. "Questo è uno sviluppo altamente pericoloso", ha detto Wagenknecht ai giornali del gruppo dei media Funke. "Il Cancelliere federale deve chiamare il Presidente ucraino e chiedere che non siano utilizzate armi tedesche nell'avanzata nel territorio russo", ha richiesto la presidente del BSW.

Il cancelliere Olaf Scholz aveva promesso che la Germania non sarebbe diventata una parte in guerra. Ma: "Prima ha permesso all'Ucraina di sparare con armi tedesche sul territorio russo", ha criticato Wagenknecht. "Il governo federale permette ora anche all'Ucraina di avanzare in Russia con armi tedesche? Quella sarebbe la prossima linea rossa da superare".

Secondo Wagenknecht, il governo federale ha mentito al pubblico tedesco. Era stato promesso che "i soldi delle tasse e le armi dalla Germania non saranno forniti per tali attacchi", ha detto il capo del BSW. Il governo federale "sta trascinando la Germania sempre più in guerra", ha aggiunto. "Il pericolo di una grande guerra europea sta così diventando maggiore".

Wagenknecht e il BSW chiedono una rapida fine della guerra in Ucraina. Tuttavia, non chiedono il ritiro delle truppe russe dal paese. Invece, suggeriscono concessioni all'aggressore per l'Ucraina. Il BSW respinge le sanzioni contro la Russia per la sua guerra di aggressione all'Ucraina e l'occupazione del territorio ucraino.

Signora Wagenknecht diffonde la leggenda che la Russia combatte contro il 'fascismo' in Ucraina, ha aggiunto Birthler. "Questo è propaganda del Cremlino", ha sottolineato. Gli ucraini lottano per la libertà e la democrazia, e questo è ciò che il Cremlino detesta. "Putin non combatte contro il fascismo o la NATO in verità, ma contro la libertà che potrebbe avvicinarsi ai suoi confini sotto forma di Ucraina", ha detto la politica dei Verdi.

Sul piano del contenuto, l'ex commissario vede una grande similarità tra la BSW e l'AfD in politica estera e migratoria. Qui, a volte, vengono richiamate tradizioni ancora presenti nella Germania orientale. Birthler ha menzionato "l'ostilità verso l'Occidente, soprattutto contro l'America". "Questa esisteva già sotto Hitler e la DDR l'ha continuata", ha detto.

