Wagenknecht e Wadephul lodano Woidke, Voigt e Kretschmer per il loro impegno nelle questioni ucraine.

15:30 Critica per l'Appello dei Politici dell'Est sulla Ucraina: "Valori Scambiati con Avanzamenti di Potere"

La posizione comune sulla Ucraina promossa dai leader della Sassonia e del Brandeburgo, Michael Kretschmer e Dietmar Woidke, insieme al presidente della CDU della Turingia, Mario Voigt, ha ricevuto critiche diffuse per la loro linea sulla politica ucraina. Tuttavia, hanno ricevuto feedback positivi dalla presidente della BSW, Sahra Wagenknecht, che ha descritto la loro dichiarazione congiunta come "un approccio ponderato e sottile" in un'intervista con il "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Inoltre, l'esperto di politica estera della CDU, Johann Wadephul, ha sostenuto la proposta, affermando il suo rispetto per i principi fondamentali: il riconoscimento della violazione del diritto internazionale da parte della Russia, la loro forte alleanza con l'UE e la NATO, e una soluzione solo coerente con la Carta delle Nazioni Unite. Wadephul ha interpretato l'articolo degli ospiti come "un tentativo ambizioso di stabilire un collegamento per le potenziali discussioni della coalizione mentre si preservano le convinzioni individuali". L'alleanza di membri della CDU e dell'SPD che si impegnano in questo sforzo invia "un messaggio forte".

Il leader della CDU, Friedrich Merz, ha criticato l'urgente richiesta di iniziative diplomatiche per risolvere il conflitto tra Russia e Ucraina da parte di noti politici dell'est. "L'Ucraina sta lottando per la sua sopravvivenza. Il nostro sostegno continuo è essenziale per i nostri interessi. Le trattative di pace possono avvenire solo quando entrambe le parti sono disposte", ha spiegato Merz al "Süddeutsche Zeitung". Merz è stato raggiunto nella sua critica dal capo del Comitato degli Affari Esteri nel Bundestag, Michael Roth. "Consiglio prudenza riguardo alla lettera dei tre ministri prospettici se era destinata come preludio alle trattative della coalizione con la BSW", ha avvertito Roth, riferendosi all'alleanza di Wagenknecht e ai recenti risultati delle elezioni. La deputata dell'FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann ha detto al "Rheinische Post": "Sembra che i valori liberali della nostra nazione siano scambiati con il potere temporaneo e la campagna politica".

15:05 Autopsia del "Balena Spia" Norvegese: "Probabile Causa della Morte un'Infezione Batterica"

Contrariamente alle voci degli attivisti per i diritti degli animali, la "balena spia" norvegese non è stata intenzionalmente danneggiata. I medici che hanno eseguito l'autopsia hanno concluso che "la probabile causa della morte era un'infezione batterica". Ciò potrebbe derivare da una ferita in bocca che la polizia ha menzionato nel loro analisi del rapporto dell'autopsia. Gli esperti del Norwegian Veterinary Institute e della polizia scientifica non hanno trovato prove di ferite da arma da fuoco o di altri oggetti estranei sulla balena.

14:33 Attacchi di Droni Ripristinati: Kiev Rapporta Danni

L'aeronautica ucraina afferma di essere stata attaccata da droni russi durante la notte, prendendo di mira le infrastrutture cruciali. L'aeronautica afferma di aver abbattuto nove dei 19 droni e di aver interrotto sette attraverso interferenza elettronica. Casualmente, il destino dei restanti tre droni rimane incerto. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato che un edificio residenziale è stato danneggiato nella capitale, causando un rapido spegnimento dell'incendio. Inoltre, nella regione meridionale di Kherson, il governatore ha riferito attacchi ricorrenti contro le infrastrutture vitali, le strutture pubbliche e 35 case private il giorno precedente, con un morto e quattro feriti.

14:04 Cremlino: "Kiev Persiste nel Giocare con il Fuoco"

"Kiev persiste nel giocare con il fuoco e ne porteremo certamente la questione all'attenzione dei rappresentanti dell'AIEA", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov a Reuters, riferendosi all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, l'agenzia di sorveglianza nucleare delle Nazioni Unite. Ieri, le forze russe hanno affermato di aver intercettato un drone ucraino vicino alla centrale nucleare di Kursk, e alcuni gruppi di notizie hanno riferito un incendio a poche miglia di distanza. In precedenza, il portavoce del Ministero degli Esteri ucraino Heorhiy Tykhyi ha negato le accuse di aver lanciato armi vicino alla centrale elettrica.

13:46 La Francia Invia 12 Obici Caesar all'Ucraina

Il consorzio franco-tedesco per la difesa KNDS ha ottenuto un contratto per la consegna di 12 obici Caesar, finanziati dall'Ucraina, secondo quanto dichiarato dal ministro della Difesa francese Sébastien Lecornu sul social media X. Caesar rappresenta "Attrezzatura Artiglieria su Veicolo". Questo sistema d'artiglieria autonomo è in grado di colpire i bersagli fino a 55 chilometri di distanza. Lecornu ha aggiunto: "Potenziare la capacità di produzione della nostra industria della difesa è fondamentale per sostenere l'Ucraina". La Francia ha fornito in precedenza all'Ucraina gli obici Caesar in diverse occasioni.

13:11 Ucraina: Assalto Distrugge la Sede dell'FSB a Novosibirsk

Un attacco alla sede del servizio di sicurezza federale russo FSB a Novosibirsk si è verificato il 3 ottobre. Un video dell'agenzia di intelligence militare ucraina sembra mostrare un uomo che accende l'incendio e vi rimane vittima. I media russi confermano l'incendio.

12:34 Russia: Dirigente della Centrale Nucleare Ucciso da Esplosione di AutoUn funzionario responsabile di una centrale nucleare controllata dalla Russia, Zaporizhzhia, è stato ucciso in un'esplosione di un'autobomba. L'agenzia per la sicurezza ucraina ha condiviso un video che mostra l'esplosione dell'auto e ha dichiarato che il "capo della sicurezza della centrale nucleare", Andriy Korotky, è morto. Korotky è stato accusato di essere un "criminale di guerra" che "ha collaborato volontariamente con gli invasori russi" e ha denunciato i dipendenti della centrale nucleare a favore dell'Ucraina, come spiegato dall'agenzia per la sicurezza ucraina. L'amministrazione della centrale nucleare nelle mani della Russia ha confermato la morte di Korotky e l'ha definita un "attacco terroristico ordinato da Kyiv". Il direttore della centrale nucleare, Yuri Chernichuk, ha definito l'evento un "atto sconsiderato" che "deve essere punito". Il Comitato Investigativo della Russia ha dichiarato che un dispositivo esplosivo è stato posto sotto l'auto di Korotky a casa sua e fatto detonare mentre si allontanava.

12:02 Munz: Putin Vuole Mostrare "Che il Conflitto Vale la Pena"Dopo la cattura della città di Vuhledar nell'est dell'Ucraina, l'esercito russo dovrebbe intensificare le operazioni nella regione, secondo Rainer Munz. L'esperto di Russia spiega anche i motivi dell'aumento delle nomine di veterani di guerra di Putin in posizioni ufficiali.

11:29 Ucraina: Più di 177 Prigionieri di Guerra Ucraini Muoiono in Cattività RussaSince l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, almeno 177 prigionieri ucraini sono morti in cattività russa, secondo Victoria Tsymbaliuk del centro di coordinamento ucraino per i prigionieri di guerra al "Kyiv Independent". Tsymbaliuk suggerisce che il numero effettivo di morti in cattività russa potrebbe essere notevolmente più alto a causa dell'assenza di monitoraggio internazionale. "Non tutti i corpi vengono restituiti e molti non vengono nemmeno riconosciuti come prigionieri di guerra dalla Russia", spiega. Sono state segnalate notizie di prigionieri ucraini torturati o giustiziati in cattività russa. Nel settembre 2022, l'Ufficio del Procuratore Generale ha riferito che erano state avviate procedure penali contro l'esecuzione di 84 prigionieri ucraini.

11:00 Ucraina: Russi Attaccano Regione di Kirowohrad con DroniLe forze russe hanno preso di mira la regione di Kirowohrad nel centro dell'Ucraina con droni, ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale, Andriy Raykovych, sul suo canale Telegram. Secondo lui, un edificio di un'azienda a Holovanivsk è stato danneggiato nell'attacco con i droni, ferendo una persona.

10:27 La Compagnia di Assicurazioni UNIQA Esce dalla RussiaIl provider austriaco di assicurazioni UNIQA ha completato la vendita della sua filiale russa alla società di assicurazioni sulla vita russa Renaissance Life. Il prezzo non è stato reso noto. UNIQA aveva annunciato oltre un anno fa l'intenzione di vendere la joint venture di assicurazioni con la Raiffeisen Bank International (RBI) alla società di assicurazioni sulla vita russa Renaissance Life. "Con il completamento della transazione, lasciamo finalmente il mercato russo", ha dichiarato il membro del consiglio di amministrazione di UNIQA, Wolfgang Kindl.

09:55 Grandi Incendi in Due Depositi di Carburante Russi

Incendi si sono verificati in due depositi di carburante russi durante la notte. Nella regione di Voronezh (vedi voce 05:10), il governatore Alexander Gusev attribuisce l'incendio a un attacco con un drone ucraino. Ha scritto su Telegram che i frammenti di un drone da combattimento intercettato sono caduti nel deposito e hanno appiccato il fuoco a un serbatoio vuoto. Video dell'attacco presunto con il drone sono stati condivisi sui social media, ma non è stato possibile determinare l'entità dell'incendio. Nel frattempo, un serbatoio di carburante sta bruciando su un'area di 10.000 metri quadrati in un villaggio russo vicino a Perm nella regione degli Urali. Il ministero degli Affari Interni russo ha riferito questo. Anche se non hanno menzionato un attacco con un drone, i droni ucraini sono ora in grado di coprire queste distanze. Il villaggio si trova a circa 1.700 chilometri dall'Ucraina.

09:30 Julia Navalnaya Ritiene Infruttuosi i Colloqui con PutinJulia Navalnaya ha respinto l'idea di colloqui con il presidente russo Vladimir Putin come infruttuosi. "Non vale la pena discuterne con lui (...). Dobbiamo combatterlo affinché un giorno prevalga la giustizia", ha detto la ex moglie del dissidente russo Alexey Navalny al Consiglio Costituzionale francese a Parigi. "L'Occidente non capisce che Putin non aspetta che qualcuno venga a parlargli. (...) Non gliene importa", ha aggiunto. Ha sottolineato l'importanza di "non arrendersi e non avere paura di questo regime". Nel luglio 2022, è stata inserita in una lista di "terroristi ed estremisti" in Russia. Poco prima, un tribunale russo aveva emesso un mandato di arresto contro di lei per "partecipazione a un'organizzazione estremista". È stata anche inserita in una lista di ricercati per aver evitato le indagini preliminari.

08:58 Ucraina Pubblica i Dati sulle Perdite RusseIl quartier generale ucraino ha pubblicato nuovi dati sulle perdite delle truppe russe in Ucraina. Secondo loro, la Russia ha perso circa 657.940 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022, compresi 1.230 nelle ultime 24 ore. Il rapporto da Kyiv segnala anche la distruzione di 15 carri armati, 59 sistemi d'artiglieria e 101 droni. In totale, la Russia ha perso 8.908 carri armati, 18.965 sistemi d'artiglieria, 368 aerei, 328 elicotteri, 16.494 droni, 28 navi e un sottomarino, secondo l'Ucraina. Le stime dell'Occidente suggeriscono perdite inferiori, ma anche queste sono probabilmente sottostimate.

16:33 Attacchi russi nella regione di Sumy nell'est dell'Ucraina

Gli attacchi russi nella regione di Sumy nell'est dell'Ucraina sono avvenuti 82 volte nelle ultime 24 ore, secondo quanto riportato dall'amministrazione militare regionale via Telegram. Le conseguenze di questi attacchi hanno causato ferite a otto persone. Si dice che i responsabili abbiano utilizzato mortai, artiglieria, lanciarazzi, bombe guidate e droni per eseguire questi attacchi. Più di dieci comunità nella regione di Sumy sono state colpite, tra cui Mykolajiw, Chotyn, Junakiwka, Myropillja, Bilopillja, Richkyivka, Krasnopillja, Velika Pysarivka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman e Seredyna-Buda. La regione di Sumy confina con le regioni russe di Bryansk, Kursk e Belgorod.

07:33 L'Ucraina stabilisce il primo centro di reclutamento militare all'estero a Lublin

L'esercito ucraino ha stabilito il primo centro di reclutamento all'estero, situato nella città polacca di Lublin. L'ufficio di reclutamento della Legione ucraina è sotto la responsabilità del Ministero della Difesa ucraino, in linea con il piano per stabilire una Legione ucraina in Polonia, come concordato a luglio dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dal primo ministro polacco Donald Tusk. Dal momento che l'invasione russa, la Polonia ha accolto quasi un milione di persone dall'Ucraina. Le stime del governo ucraino suggeriscono che circa 300.000 persone in età da combattimento dall'Ucraina vivono in Polonia. Il ministro della Difesa polacco Wladyslaw Kosiniak-Kamysz chiarisce che la Polonia non è responsabile del reclutamento di volontari ucraini, con la loro formazione militare essendo l'unica responsabilità della Polonia. Kosiniak-Kamysz ha menzionato che il numero di volontari ucraini che si iscrivono è attualmente insufficiente.

06:52 ISW: le forze russe hanno esaurito le risorse per l'offensiva nell'Ucraina orientale

L'esercito russo ha apparentemente esaurito le risorse di personale e materiali per il sostentamento a tempo indeterminato delle operazioni offensive intensificate nell'Ucraina orientale, secondo quanto riportato dall'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW). L'offensiva estiva russa è stata preparata dal comando militare da mesi. Tuttavia, le riserve e le risorse accumulate per questo scopo sono state probabilmente notevolmente esaurite dagli scontri recenti, secondo l'ISW. Come valutato in precedenza dalle autorità ucraine e dall'ISW, l'offensiva attuale nell'Ucraina orientale dovrebbe raggiungere il culmine nei prossimi mesi, possibilmente nelle prossime settimane.

06:12 Zelensky chiede il rafforzamento della prima linea e l'autorizzazione per colpire i territori russi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky plaude alla visita del segretario generale della NATO Mark Rutte a Kyiv, solo due giorni dopo la sua inaugurazione, e si dice entusiasta di attuare le iniziative avviate dagli incontri tra Ucraina e partner. Egli sottolinea la necessità di sostenere la difesa dell'Ucraina e di attuare tutte le promesse di sostegno alla difesa fatte dai partner, facendo riferimento a impegni infranti o solo parzialmente attuati. "La prima linea deve essere rafforzata", afferma il Presidente, insieme alla sua richiesta di autorizzazione all'utilizzo di armi a lungo raggio contro i bersagli militari russi. Egli menziona anche la necessità di capacità di difesa aerea.

05:35 L'Ucraina cerca investimenti esteri per l'industria della difesa

Il Ministero della Difesa ucraino incoraggia gli investimenti esteri nel suo settore della difesa, organizzando un'esposizione di armi per potenziali investitori internazionali, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ucraina Ukrinform. Il vice ministro Dmytro Klimenkov ha presentato una varietà di armi ucraine, tra cui un sistema missilistico anticarro, artiglieria automotrice, droni non pilotati e veicoli per la rimozione di mine. "Abbiamo innovazioni distinte che sono già state testate in combattimento e affinate dagli inventori a un certo livello", ha dichiarato. Il Ministero della Difesa ucraino ha già investito oltre quattro miliardi di dollari (tre miliardi di euro) nel suo settore della difesa e spera di raccogliere ulteriori investimenti da partner esteri.

05:10 Regione di Voronezh colpita da incendio dopo l'abbattimento di un drone ucraino

Nella regione russa di Voronezh vicino al confine, i funzionari della difesa aerea hanno confermato l'abbattimento di diversi droni ucraini durante la notte. Un drone è atterrato nelle vicinanze di un deposito di petrolio, causando l'incendio di un serbatoio vuoto. I primi resoconti non segnalano vittime. Tuttavia, questi rapporti devono ancora essere verificati in modo indipendente. Voronezh è tra le regioni russe che sono state recentemente-target di attacchi con droni ucraini.

02:51 Le forze armate ucraine rafforzano la difesa nella regione orientale di Donetsk

Il comandante delle forze armate ucraine, il generale Oleksandr Syrskyi, ordina il rafforzamento delle installazioni difensive nella regione orientale di Donetsk. Le forze russe hanno fatto progressi in vari settori nell'Ucraina orientale. Syrskyi ha annunciato sui social media che sta collaborando con la 25ª Brigata di fanteria di Sicheslav in "una delle linee del fronte più cruciali".

22:22 Il settore turistico in Lettonia soffre a causa delle tensioni militari

Il settore turistico in Lettonia è anch'esso influenzato dal conflitto Russia-Ucraina. Il quotidiano lettone "Diena" riferisce che non solo gli imprenditori dell'ospitalità e l'Ufficio centrale di statistica sono preoccupati per il rilancio del turismo post-COVID-19, ma anche che i potenziali visitatori da vari paesi percepiscono i Paesi baltici come una regione instabile a causa delle tensioni militari.

21:40 Svizzera: 1,5 miliardi di franchi svizzeri per la ricostruzione dell'UcrainaLa Svizzera ha annunciato l'intenzione di investire 1,5 miliardi di franchi svizzeri (circa 1,54 miliardi di euro) nei prossimi quattro anni per la ricostruzione dell'Ucraina. Come riferito dall'ambasciatore svizzero Felix Baumann, la maggior parte di questi fondi, pari a un miliardo di franchi svizzeri, sarà destinata ai settori dell'autogoverno ucraino, la bonifica delle mine e l'aiuto umanitario. Il resto dei fondi sarà utilizzato per progetti di ricostruzione in collaborazione con il settore privato svizzero, il Ministero ucraino dello Sviluppo delle Comunità e dei Territori e dell'Infrastruttura. Secondo Baumann, "Il nostro impegno in questo progetto è dimostrato dal fatto che uno dei nostri rappresentanti sorveglierà la sua attuazione qui". Durante un incontro con il Ministro Oleksiy Kuleba, Kuleba ha menzionato la costruzione di appartamenti per i oltre 4,5 milioni di sfollati interni in Ucraina come priorità per la cooperazione con la Svizzera.

20:39 L'Ucraina riceve il sistema di difesa aerea Patriot dalla RomaniaLa Romania ha confermato ufficialmente la fornitura di un sistema di difesa aerea Patriot all'Ucraina, come dichiarato dal portavoce del Ministero della Difesa rumeno, Constantin Spinu, a Radio Free Europe. Il Presidente Volodymyr Zelenskyy ha espresso la sua gratitudine per questo sostegno durante il suo discorso serale di mercoledì, dicendo: "Esprimo la mia gratitudine a ogni nazione che ci aiuta con la difesa aerea e sono particolarmente grato alla Romania per i loro sistemi Patriot. Insieme, possiamo ampliare la nostra efficacia, mettendo fine all'aggressione russa distruggendo i droni Shahed e i missili". La riluttanza iniziale del governo rumeno si è dissolta a giugno, quando hanno infine deciso di donare uno dei loro Patriot. L'ordine di consegna del sistema è stato emesso lo scorso mese.

19:57 Forbes: Gazprom soffre come la società più inefficienti della RussiaSecondo il magazine di affari Forbes, la società statale russa Gazprom ha registrato una perdita netta senza precedenti di 5,5 miliardi di euro nel 2023, il primo caso del genere in 25 anni. Il complesso chimico e gasdotto dell'Amur, una joint venture tra il gruppo russo Sibur e la società cinese Sinopec, ha occupato il secondo posto nella classifica delle società più inefficienti della Russia di Forbes. La lista delle cinque società più inefficienti della Russia include anche Ozon (perdita netta di 408 milioni di euro), la società United Aircraft Corporation della Rostec (perdita netta di 326 milioni di euro) e la rete sociale VK (perdita netta di 326 milioni di euro).

15:30 I politici dell'Est: la proposta sull'Ucraina sotto esame: "Potere a spese dei valori"

I leader dei partiti tedesco CDU e SPD sono sotto critica per i loro tentativi diplomatici verso la Russia riguardo all'Ucraina. Il portavoce della politica estera tedesca Michael Roth suggerisce cautela, sollevando preoccupazioni che la politica potrebbe servire come preludio alle trattative della coalizione con il partito di sinistra (BSW). Egli sottolinea che "scambiare i valori liberali del nostro paese per il potere temporaneo e la campagna elettorale" è preoccupante.

15:05 Critici biasimano i "sospetti" risultati dell'autopsia della "balena spia" norvegese

Le organizzazioni per i diritti degli animali hanno condannato i risultati dell'autopsia norvegese sulla "balena spia", dichiarando che l'animale non è stato intenzionalmente danneggiato dagli esseri umani. Tuttavia, gli esperti respingono le affermazioni delle organizzazioni, sottolineando che la probabile causa della morte era un'infezione batterica che potrebbe essere derivata da una ferita in bocca.

