Wagenknecht continua a discutere dei risultati raggiunti dalla BSW nelle regioni orientali.

Il leader della Sassonia Kretschmer critica Wagenknecht per l'interferenza nella politica della Sassonia e della Turingia

La leader del BSW Wagenknecht mantiene la sua posizione despite le critiche del Ministro Presidente della Sassonia Kretschmer. Nonostante le critiche, lei rimane determinata e addirittura rafforza la sua posizione: "Se il BSW entra nel governo, voglio far parte delle trattative".

Wagenknecht ha reso chiare le sue intenzioni a Spiegel, dicendo: "Se ci sono trattative in Sassonia e Turingia, coordineremo la nostra strategia con i nostri candidati principali, ovviamente, e parteciperò personalmente".

Lei ha riconosciuto "la responsabilità che abbiamo nel partecipare al governo se riusciamo a inaugurare nuovi inizi con miglioramenti reali per i cittadini". Inoltre, Wagenknecht ha sottolineato che "siamo un partito giovane con grandi aspettative", e quindi il CDU dovrebbe riconoscere questo.

La leader del BSW ha avvertito che un governo che include il BSW e delude le persone può solo avvantaggiare l'AfD finanziariamente. Pertanto, il suo partito governerà solo se può apportare cambiamenti sostanziali. Questi cambiamenti includono miglioramenti nell'istruzione, la riduzione della burocrazia, l'influenza dei cittadini attraverso la democrazia diretta e la gestione della pandemia COVID-19.

L'AfD in testa in Turingia

Le prossime elezioni statali della Germania orientale in Turingia e nella vicina Sassonia stanno creando tensione e preoccupazione. I sondaggi indicano che l'AfD, classificata come estremista di destra dall'agenzia statale per la protezione costituzionale, guida in Turingia con il 30%, superando significativamente gli altri partiti. Il CDU segue con il 21%, e il BSW è indietro con il 18-19%.

Il candidato principale del CDU in Turingia Mario Voigt ha espresso apertura alle trattative con il BSW, ma non con Wagenknecht. "Finché Sahra Wagenknecht detterà gli affari della Turingia dalla Saarland, non ci sono basi per le discussioni con il BSW", ha detto a ntv.

Tuttavia, Voigt pianifica di incontrare il candidato principale del BSW in Turingia Katja Wolf dopo le elezioni. "Sono felice di discutere i problemi della Turingia con la signora Wolf e proporre soluzioni", ha detto il politico del CDU a ntv. Una coalizione con l'AfD non è un'opzione, ha dichiarato, mentre esclude anche trattative con il Partito della Sinistra e i Verdi.

Kretschmer critica l'approccio "Politburo-style"

Il Ministro Presidente della Sassonia Michael Kretschmer aveva già espresso il suo fastidio per l'influenza di Wagenknecht nella politica regionale. "È sorprendente. I politici dovrebbero essere responsabili innanzitutto verso i loro elettori", ha detto a Spiegel. "Non abbiamo bisogno del 'politburo' a Berlino che detta le politiche locali - no, grazie".

Kretschmer sembra non essere impressionato dall'offerta di Wagenknecht di supporto in cambio del sostegno del CDU per un Presidente del BSW in Turingia. "Quell'idea è piuttosto discutibile", ha detto, argomentando che "toglie il potere e la faccia dei rappresentanti locali". Nessuno in Sassonia vuole essere controllato a causa degli eventi in Turingia, ha aggiunto.

In risposta alle critiche di Kretschmer, Wagenknecht potrebbe argomentare che sta semplicemente promuovendo una strategia coordinata tra il BSW in diversi stati per garantire politiche coerenti e miglioramenti. Nonostante ciò, l'AfD in Sassonia e Turingia continua a guadagnare popolarità, ponendo una significativa sfida per gli altri partiti.

