Wacken arriverà nel 2025 con alcuni cambiamenti.

A seguito dell'annuncio di Machine Head e Papa Roach come prime band per il Wacken Open Air 2025, ci sono ora alcuni aggiornamenti da condividere. In particolare, le opzioni di viaggio senza auto diventeranno più allettanti. Il prezzo del biglietto per il weekend rimane invariato.

Il prossimo anno, il Wacken Open Air si svolgerà dal 31 luglio al 2 agosto 2025. La prevendita è già in corso, ma i metallari dovrebbero notare un nuovo requisito: ci saranno costi obbligatori per un Pass di Accesso per le auto.

Dopo i problemi dell'anno scorso, era necessario un pass separato nel 2024 per tutti i festivalieri che viaggiavano a Schleswig-Holstein in auto. Il cosiddetto Pass di Accesso doveva essere attivato in aggiunta al biglietto del festival per un giorno e un percorso specifici. Era generalmente gratuito, ma veniva addebitato un costo di 66 euro se si arrivava di domenica.

Nel 2025, questo concetto verrà ampliato: un Pass di Accesso obbligatorio di 33 euro sarà richiesto per ogni auto, indipendentemente dal giorno di arrivo. I veicoli superiori a 3,5 tonnellate, nonché i camper e le roulotte, costeranno 66 euro per veicolo per ogni giorno di arrivo. "Il prezzo è calcolato esclusivamente in base al veicolo e al peso, non al numero di persone. Ciò ci consente di creare un prezzo equo per tutti, tenendo conto dell'aumento di lavoro in termini di personale e logistica", spiegano gli organizzatori.

Mentre questo potrebbe essere frustrante per i guidatori, coloro che viaggiano con i mezzi pubblici hanno qualcosa da attendere con impazienza: "Inoltre, l'autobus navetta da Itzehoe a W:O:A sarà gratuito, rendendo il viaggio senza auto ancora più allettante".

I biglietti sono ancora disponibili

A differenza dello scorso anno, quando i biglietti per il 2024 sono stati venduti in 4,5 ore, i biglietti per il più grande festival metal del mondo del 2025 sono ancora disponibili. "Siamo colpiti dal fatto che i 85.000 biglietti disponibili per il W:O:A 2025 siano quasi andati sold out così rapidamente. [...] Il nostro obiettivo è quello di organizzare il miglior festival metal possibile, non solo annunciare un rapido sold out", dicono gli organizzatori.

Per mantenere la fiducia dei metallari, stanno lavorando sodo per migliorare il festival. "Una delle sfide è quella di progettare il festival in modo che nuovi e elementi consolidati siano combinati e migliorati in modo significativo. Per noi è importante prenotare band che i nostri ospiti vogliono vedere e mettere su un festival coerente", sottolineano gli organizzatori.

Il prezzo del festival, comprensivo di campeggio, rimarrà di 333 euro l'anno prossimo. I 34 band che i titolari del biglietto possono attendere sono già state confermate, tra cui Apocalyptica, Machine Head, Saltatio Mortis e Papa Roach.

I musicisti che parteciperanno al Wacken Open Air 2025 possono aspettarsi un programma emozionante, con band come Apocalyptica, Machine Head, Saltatio Mortis e Papa Roach pronte a esibirsi. Per rendere il viaggio senza auto più allettante, gli organizzatori hanno annunciato che l'autobus navetta da Itzehoe a W:O:A sarà gratuito.

Leggi anche: